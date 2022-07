Vague de chaleur : quelles sont les températures attendues en France cette semaine ?

Avec la nouvelle vague de chaleur qui s'installe dès lundi 11 juillet en France, la semaine s'annonce très chaude, quels que soient vos obligations et votre lieu de résidence. Le Sud-Ouest et la vallée du Rhône seront les régions les plus durement touchées, avec des pics de température à près de 40 °C attendus par Météo France. Afin de vous prémunir, franceinfo fait le point sur les prévisions, jour par jour.

Lundi : l a chaleur progresse surtout dans le Sud-Ouest

Le soleil brille sur l'ensemble du pays et les températures sont en hausse un peu partout, dépassant les 30 °C sur une bonne partie du territoire. On attend des températures maximales comprises entre 34 et 36 °C, des côtes atlantiques au Sud-Ouest en passant par la vallée du Rhône. Mais c'est dans le Sud-Ouest qu'il fait le plus chaud, avec des pointes à 37 voire localement 38 °C, prévient Météo France.

Treize départements sont pour l'instant placés en vigilance jaune à la canicule : le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Ardèche, la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

Mardi : un soleil de plomb s'intalle dans l'ouest et le sud du pays

La vague de chaleur va s'installer. Si le mercure oscillera entre 30 et 34 °C dans le Nord, en Ile-de-France, dans l'Est et dans le centre de la France, il montera jusqu'à 36 °C sur une bonne partie ouest et sud du pays. Il faudra être particulièrement vigilant dans une zone allant de la Vendée à la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à la vallée du Rhône, où les températures oscilleront entre 36 à 38 °C. A Mont-de-Marsan (Landes), le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 39 °C dans l'après-midi, selon Météo France.

Mercredi : le centre du pays rattrapé par la chaleur

L'Ile-de-France et le centre du pays, jusque-là épargnés, seront gagnés par la vague de chaleur (comme on peut le visualiser sur la carte de Météo France ci-dessous). Les températures y atteindront aussi entre 34 et 36 °C, à l'exception d'une zone un peu préservée dans le Massif central, où le mercure ne devrait pas dépasser 34 °C. Des pointes à 39 seront toujours possibles dans le secteur de Mont-de-Marsan.

Jeudi : un 14-Juillet sous le signe des risques d'incendie

Si les prévisions de Météo France ne sont pas aussi affinées à partir de ce jour là, l'institut météorologique prévoit que les températures vont continuer de progresser sur tout le territoire, atteignant ou dépassant par endroits les 38 °C.

Cette vague de chaleur fait craindre une aggravation du risque d'incendie. Dans plusieurs départements du Sud (Gard, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône), où des feux sévissent déjà, les festivités des 13 et 14 juillet ne prévoient pas de spectacle pyrotechnique. Les mairies ne veulent prendre aucun risque.

❌Annulation du feu d'artifice du 14 juillet en raison du risque #incendie @j_paulfournier : La terrible situation de crise liée aux nombreux feux dans le département, à laquelle sont confrontés les secours et les pompiers, nous amène à ne pas faire courir de risque à quiconque pic.twitter.com/B3WAy578Bb — Ville de Nîmes (@nimes) July 8, 2022

Vendredi et ce week-end : des pointes à 40 °C , même dans le Nord

Si la journée de vendredi restera chaude, les températures ne devraient pas dépasser les 38 °C, à l'exception de certaines zones dans le Sud, comme à Toulouse (Haute-Garonne) où les 40 °C pourront être atteints, et Montélimar (Drôme), qui flirtera avec les 39 °C. Comme l'annonçait Météo France sur Twitter samedi, cet épisode caniculaire devrait atteindre son pic le week-end prochain.

Samedi, il pourra faire jusqu'à 40 °C à Bordeaux (Gironde), Rennes (Ille-et-Vilaine) ou Angers (Maine-et-Loire). Le mercure pourrait même grimper jusqu'à 42 °C dans cette ville dimanche. Même le Nord du pays connaîtra des chaleurs inhabituelles, avec des températures avoisinant les 39 et 40 °C dans l'Aisne et l'Oise dimanche. A Paris, il pourra faire jusqu'à 41 °C dimanche également.

Météo France ne se prononce pas, pour le moment, sur la durée de cette nouvelle vague de chaleur et son évolution la semaine prochaine. Mais ses "prévisions à dix jours ne voient pas la fin de cette vague de chaleur", avertit le prévisionniste Jean-Yves Choplin.