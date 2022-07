Vague de chaleur : Météo France prévoit un pic lundi, avec des "températures extrêmes" supérieures à 40 degrés sur la façade atlantique

Des Pyrénées-Atlantiques au Morbihan, des maximales entre 40 °C et 42 °C sont attendues pour le 18 juillet. Localement, des températures supérieures à 42 °C pourraient être constatées.

La vague de chaleur qui s'abat sur la France est loin d'être terminée. Météo France a annoncé, vendredi 15 juillet, qu'elle prévoyait un pic lundi avec des "températures extrêmes" sur la façade atlantique. Des Pyrénées-Atlantiques au Morbihan, des maximales entre 40 °C et 42 °C sont attendues. Localement des températures supérieures à 42 °C pourraient être constatées dans le Sud-Ouest, précise Météo France.

>> Retrouvez dans notre direct les dernières informations sur la vague de chaleur

#canicule intense et durable en cours. Les températures marquent le coup aujourd'hui avant une remontée demain par l'ouest, puis dimanche partout. Pic de chaleur attendu lundi, avec des températures extrêmes sur l'arc atlantique.

Restez informés https://t.co/h3so1yBDjg pic.twitter.com/u2KpI09706 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 15, 2022

Onze département sont en vigilance orange, vendredi 15 juillet. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Gironde, de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Vaucluse.

Comme le détaille franceinfo dans cet article, nous vivons des étés d'un genre nouveau, à la fois différents de ce que nous avons connu dans le passé, et représentatifs de ce qui nous attend. Un été qui repousse un peu plus le curseur de "l'extrême", de "la normale" et "des possibles".