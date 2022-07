DIRECT. Incendies : le feu est fixé dans les Bouches-du-Rhône, des milliers d'hectares brûlés en Gironde

Ce qu'il faut savoir

L'incendie qui a détruit 300 hectares dans le massif de la Montagnette, à la limite entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, est désormais fixé, ont annoncé les pompiers du département, vendredi 15 juillet. Plus d'un millier de soldats du feu sont toujours mobilisés vendredi matin. Les flammes ont parcouru quelque 1 000 hectares, en brûlant totalement au moins 300, selon la préfecture. Suivez notre direct.



Les flammes continuent de gagner la Gironde. A La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, 3 000 hectares sont déjà partis en fumée, et dans le secteur de Landiras et Guillos, 4 200 hectares ont été détruits, rapporte France Bleu Gironde. Dans le secteur de La Teste-de-Buch, les flammes ont détruit une maison et un restaurant à Cazaux. Les deux incendies mobilisent un millier de pompiers et dix aéronefs.

Onze départements en vigilance orange canicule. Dans son dernier bulletin publié vendredi vers 6 heures, Météo France maintient l'alerte dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

De nouvelles fortes chaleurs. La vague de chaleur se poursuit vendredi sur le sud du pays, alors qu'au nord de la France les températures seront temporairement en léger repli. Les maximales seront variables, entre 25 °C et 31 °C sur la moitié nord, entre 30 °C et 35 °C des Charentes au Centre, au Massif central et aux Alpes, et entre 35 °C et 38 °c plus au sud, avec encore des pointes à 39 °C ou 40 °C par endroits dans le Sud-Ouest et en Provence.