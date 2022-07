Incendies : près de 1 000 hectares de forêt partis en fumée dans le massif de la Montagnette

Environ 1 000 pompiers sont mobilisés et un peu plus d'une centaine de personnes ont été évacuées.

Avec France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse

Un incendie s'est déclaré vers 17 heures jeudi 14 juillet dans le massif de la Montagnette, entre Tarascon et Graveson, à la limite des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Selon Lucien Limousin, le maire de Tarascon, c'est "un train de marchandises" qui a "fait des étincelles" en freinant, mettant le feu à la végétation le long de la voie ferrée.

Le trafic ferroviaire a été interrompu. Environ 1 000 pompiers sont mobilisés et plus de 1 000 hectares ont déjà brûlé, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Près de 170 personnes ont été évacuées dans le secteur de Barbentane, dont des enfants en colonie dans une maison familiale et rurale annonce France Bleu Provence. Les mairies des communes touchées par le feu ont mis à disposition leurs gymnases ou salle des fêtes pour accueillir les personnes évacuées.

[#Opérations]

Les effets de pente, le relief et les accès difficiles complexifient l’action des #pompiers.

Les #Pompiers13, avec les @pompiersdugard et le @sdis84, travaillent ardemment pour contenir le feu qui a déjà brûlés 300 hectares.

2 Milan et 2 Canadair sont en vol. pic.twitter.com/6fZ0zVjd0Q — Pompiers 13 (@Pompiers_13) July 14, 2022

Selon France Bleu Vaucluse, l'odeur de brûlé est perceptible jusqu'au centre-ville d'Avignon, à une vingtaine de kilomètres, où des cendres retombent même dans les rues. Le festival d'Avignon maintient en revanche ses spectacles : "Un incendie génère actuellement un important nuage au-dessus d'Avignon et des alentours. L'incendie est végétal, il n'y a aucun risque sanitaire pour les festivaliers", tweete le compte officiel du festival.