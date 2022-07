Feu dans le massif de la Montagnette provoqué par un train : plusieurs maires menacent de porter plainte 

Le maire de Barbentane et ses collègues de Graveson et Tarascon envisagent de porter plainte contre la SNCF.

Le maire de Barbentane (Bouches-du-Rhône) a menacé vendredi 15 juillet sur France Bleu Provence de porter plainte après l'incendie provoqué par un train de marchandises qui s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi dans le massif de la Montagnette, entre Tarascon et Graveson, à la limite des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Selon le maire de Tarascon, c'est "un train de marchandises" qui a "fait des étincelles" en freinant, mettant le feu à la végétation le long de la voie ferrée.

Une enquête ouverte pour incendie involontaire

"Il faut que chacun prenne ses responsabilités", s'est emporté vendredi matin le maire de Barbentane sur France Bleu Provence. Jean-Christophe Daudet envisage de porter plainte contre la SNCF. Ses collègues de Graveson et Tarascon ne l'excluent pas non plus. Le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) a ouvert une enquête pour incendie involontaire. A ce stade, la SNCF n'était pas en mesure jeudi soir de préciser si le train de marchandise à l'origine des étincelles était affrété par elle ou une autre compagnie ferroviaire.

Le feu est toujours actif

Le feu a été fixé dans la nuit mais est toujours actif avec des difficultés d'accès pour les pompiers au sol. L'incendie a parcouru 1 000 hectares, soit 20% de la surface du massif, et a détruit au moins 300 hectares. Le mistral qui se lève et devrait se renforcer ces deux prochains jours, ce qui va compliquer le travail des pompiers. Le risque incendie est maximal dans le département, où 19 massifs sont interdits d'accès.