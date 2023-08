Reportage "Quand il fait trop chaud dans un magasin, on manque des ventes" : certains commerçants n'hésitent pas à baisser la clim malgré l'interdiction

Avec le retour des épisodes de chaleur en France, nul doute que certains commerçants vont rallumer leur climatiseur pour faire plaisir à leurs clients. Pour autant, ils ne respectent pas tous les obligations du gouvernement, exemple dans une rue commerçante à Paris.

Après un début de mois frais voire pluvieux dans certaines régions de la France, 28 départements français sont placés en vigilance orange canicule samedi 19 août, avec des températures pouvant atteindre 39°C. De quoi donner envie aux commerçants d'allumer la climatisation dans leurs magasins, mais encore faut-il respecter certaines obligations : elle ne doit pas être réglée en dessous de 26 degrés et les portes doivent être fermées.

Dans le magasin parisien où travaille Natacha, c'est bien le cas. "Quand les clientes veulent se changer, essayer des vêtements, c'est important qu'il ne fasse pas trop chaud. Sinon, même quand il y a du monde, ce n’est pas pratique."

Interdictions depuis 2007

26 degrés, c'est donc la température minimale en dessous de laquelle la climatisation ne peut pas descendre. Et c'est le cas depuis un décret de 2007. Mais peu importe pour Marie-Hélène, elle aussi vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter où la clim est réglée sur 24 degrés. "Quand les clientes rentrent et disent 'ah il fait bon chez vous', on est contentes. C'est le but de toute façon, parce que quand il fait trop chaud dans un magasin, on manque des ventes, on ne se déshabille pas. Elles sont en sueur."

La porte du magasin est également ouverte mais il y a une bonne raison, assure Marie-Hélène. "J'ai ouvert parce que ce matin il y a un peu de monde et comme il y a le Covid qui revient, c'était pour ne pas être confiné dans le magasin. Mais je vais la fermer après."

"Ce sont nos directives"

Caroline, une cliente qui vient d'essayer une robe, ne comprend pas le fait de laisser la porte ouverte : "Par le temps qu'il fait actuellement, je resterais moins dans une boutique où il n'y a pas de clim et où il fait une chaleur de fou. Par contre, en termes de bon sens, fermer les portes quand on a une clim, ça me paraît assez évident. C'est comme refermer la porte de son frigo, surtout avec la canicule qui arrive."

Mais malgré cette chaleur à l'extérieur, la porte de la boutique de bijoux fantaisie où Naïla est vendeuse est grand ouverte elle aussi. "Ce sont nos directives. Si on voit une boutique fermée, ça ne donne pas forcément envie d'y entrer."

Naïla a aussi pour consigne de ses supérieurs de régler la clim bien en dessous de 26 degrés, à 20 degrés. Une absurdité pour Amandine qui est en train de s'attarder sur des bijoux. "Je ne suis pas sûre que régler la température de la clim soit le vrai sujet. C'est plutôt : est-ce qu'on doit climatiser les magasins ou pas." Elle suggère par exemple de se débarrasser des gros néons qui chauffent encore un peu plus l'intérieur de ce magasin.

Il y a aussi les cas particuliers, comme les fleuristes. Pour Ladane, "les fleurs ont toujours besoin de fraîcheur. Je règle la clim à 18 degrés. Et quand je commence à avoir froid, je l'éteins pour ne pas gaspiller !" Mais de toute façon, elle affirme que pour ses fleurs, elle ne pourrait pas monter au-dessus de 24 degrés.