Canicule : neuf nouveaux départements placés en vigilance orange samedi, 28 concernés au total, du Nord-Est au Sud-Ouest

Le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron et la Haute-Garonne s'ajoutent aux 19 départements déjà placés en vigilance orange vendredi.

Neuf départements supplémentaires vont être placés en vigilance orange samedi 19 août, a annoncé Météo-France vendredi, portant à 28 le nombre total de départements concernés. Aux 19 départements déjà placés en vigilance vendredi, s'ajoutent le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron et la Haute-Garonne.

>> Suivez en direct les informations liées à la canicule

Ils rejoindront les départements suivants, qui restent placés en vigilance orange : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et, la Haute-Savoie.

Les températures minimales seront "à la hausse", avec "pas moins de 20 à 23°C en général", selon l'organisme de prévisions météorologiques. Et les maximales atteindront 34 à 38°C entre Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que sur le Sud-Ouest, ajoute-t-il, soulignant que les 39°C seront atteints en basse vallée du Rhône.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.