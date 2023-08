Direct Canicule : 38,5°C à Montélimar, 37°C à Lyon, 36°C à Toulouse... Un coup de chaud exceptionnel s'abat sur la France

La France va transpirer à grosses gouttes. Vingt-huit départements, du Gers au Haut-Rhin et jusqu'à la Savoie, sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour la journée de samedi 19 août. Le thermomètre va frôler les 40°C par endroits. Sur Twitter, Gaétan Heymes, prévisionniste de Météo-France, fait savoir qu'il s'agit d'ores et déjà de la journée la plus chaude depuis le début de l'année. Suivez notre direct.

28 départements concernés. Voici la liste complète : le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Le pic de la canicule est attendu "entre lundi et mercredi" avant une possible baisse des températures jeudi.

Des températures minimales à la hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales atteindront samedi 34 à 38°C entre Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Paca et Corse, ainsi que dans le Sud-Ouest. Les 39°C seront atteints en basse vallée du Rhône, et entre 30 et 34°C sur le reste du pays. Le mercure sera particulièrement élevé à Montélimar (38°C), Lyon, Avignon et Albi (37°C), Toulouse, Carcassonne et Annecy (36°C) et Mâcon, Montluçon et Agen (35°C).

Elisabeth Borne appelle à la prudence. "Au travail, sur le trajet retour ou en vacances, soyons toutes et tous vigilants : assurez-vous de rester hydratés et veillez sur les personnes vulnérables", a écrit Elisabeth Borne sur Twitter, vendredi soir.

Bison Futé voit rouge. La circulation sera très difficile sur les routes dans le sens des retours ce samedi, et en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A10. Dans un communiqué, Vinci Autoroutes recommande "une extrême vigilance", de bien vérifier l'état de son véhicule et d'emporter de l'eau en quantité suffisante.

Le numéro vert Canicule info service activé. Ce numéro (0800 06 66 66), joignable gratuitement de 9 heures à 19 heures, est régulièrement activé lors des épisodes de fortes chaleurs. Il "permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes", ont expliqué les ministères de la Santé et des Solidarités vendredi. Des messages de prévention vont également être diffusés à la télé et à la radio.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.