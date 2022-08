Incendies : Gironde, Landes, Jura, Morbihan, Drôme, Ardèche... Le point sur les départements touchés

La situation évolue sur le front des incendies, malgré la sécheresse et les vagues de chaleur toujours très présentes en France. D'un côté, le feu en Ardèche est fixé et celui en Gironde ne progresse plus ; mais de l'autre, un incendie s'est déclaré dans la forêt de Brocéliande (Morbihan) jeudi soir et a déjà consumé 250 à 260 hectares de végétation. On fait le point sur les départements touchés.

>>Incendies en France : suivez notre direct

En Gironde et dans les Landes, le feu ne progresse plus

L'incendie entre la Gironde et les Landes n'a pas progressé "depuis deux jours" et est "maintenu", a annoncé ce vendredi après-midi la préfète de Gironde Fabienne Buccio. La surface brûlée est toujours de 7 400 hectares de végétation.

#IncendiesGironde | Point de situation à 18h



▶️ le feu n’ a pas progressé significativement depuis 48h et il est traité sur sa périphérie



▶️ Moins d’éclosion



▶️ Les #SapeursPompiers allemands et roumains intégrés au dispositif depuis ce matin



✅ Réouverture de l’ #A63 dès 20h pic.twitter.com/BrnUDu45FH — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) August 12, 2022

La dernière portion de 20 km de l'A63 fermée jusqu'à présent va rouvrir "ce soir à 20h", a précisé la préfète, à la veille du week-end du 15 août. Les pompiers s'engagent à refermer cet axe en moins d'une heure si besoin. Sur le terrain, 361 soldats du feu de plusieurs pays européens commencent à prêter main forte aux 1 100 soldats du feu déjà déployés.

660 ha de forêt brûlés dans le Jura

Depuis mardi, deux incendies ont consummé environ 660 hectares de forêt dans le sud du département. D'une part, l'incendie de Cernon, qui a brûlé plus de 500 hectares de végétation, n'est pas fixé, indique le préfet du département sur franceinfo. 170 pompiers sont toujours mobilisés, épaulés par un avion Dash. Les 250 habitants de Cernon sont cependant autorisés à rentrer chez eux ce vendredi à partir de 18h30, selon France Bleu Besançon.

Paysage lunaire à Menouille dans le bas de la commune de Cernon. pic.twitter.com/CMsC71ac29 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) August 12, 2022

A 20 kilomètres plus au sud, le feu de Cornod est lui fixé depuis jeudi midi. Il a détruit 160 hectares de végétation.

Un nouveau feu dans le Morbihan

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans la forêt de Brocéliande, à Campénéac, a détruit "250 à 260" hectares "à 17h30", a déclaré le préfet du Morbihan Pascal Bolot lors d'un point presse. L'incendie est "contenu aux deux-tiers" mais progresse "vers l'ouest".

#OPÉRATIONNEL | A 16h30, 422 @pompiers ‍ et 124 enginssont engagés à #Campénéac, pour l'incendieen forêt de #Brocéliande.

Des moyens nationaux et internationaux sont engagés dans le #Morbihan : ✈️2 avions Air Tractor de Suède, un hélicoptère bombardier d'eau et un Dash. pic.twitter.com/ManJgJppAV — Sapeurs-Pompiers du Morbihan - SDIS 56 (@pompiers_56) August 12, 2022

Plus de 400 pompiers sont mobilisés selon France Bleu, aidés par les deux avions bombardiers d'eau arrivés de Suède jeudi soir. Des renforts, notamment venus de région parisienne, sont également attendus ce vendredi soir, a précisé le préfèt du Morbihan. 150 habitants de Campénéac et les Sœurs de l'abbaye Notre-Dame de la joie ont été évacués. Certains habitants ont pu rentrer chez eux, selon le préfet du Morbihan.

Dans la Drôme, l'incendie est toujours actif

Le feu qui a été déclenché par la foudre vendredi dernier dans le massif du Diois est toujours actif. Il a brûlé 330 hectares et mobilise toujours 250 pompiers qui font face à des reprises de feu depuis la mi-journée de ce vendredi.

En Ardèche, le feu est fixé

Le feu de Lagorce, en Ardèche, est fixé ce vendredi après-midi, annonce la préfecture dans un communiqué. Le dernier bilan fait état de plus de 300 hectares de garrigues et de pinèdes réduites en cendres. 150 à 200 pompiers sont encore sur place pour noyer le feu. Depuis le début de l'incendie mercredi soir, trois pompiers ont été blessés en intervention dont un a dû être transporté à l'hôpital d'Aubenas.

[Point de situation du 12/08 sur l’#incendie de Lagorce]

Le feu de Lagorce a parcouru entre 300 et 320 ha. La lutte contre l'incendie se poursuit mais la situation est sous contrôle.

Retrouvez toutes les informations dans notre communiqué de presse https://t.co/nVf9qgOH8F pic.twitter.com/V8TFdZMSHh — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) August 12, 2022

Les autres incendies contre lesquels luttaient les pompiers ces derniers jours, dans l'Aveyron, la Lozère, le Maine-et-Loire sont fixés depuis jeudi. Il n'y a pas d'évolution significative ce vendredi.