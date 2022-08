DIRECT. Incendies : plusieurs brasiers toujours en cours vendredi, qui sera la journée la plus chaude de la semaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: Sur la zone du pire feu de forêt français du moment, près de Landiras, en Gironde, il devrait encore faire 37°C aujourd'hui, après 41°C hier, où 1 100 pompiers combattent jour et nuit. Pour les épauler, 361 pompiers européens - allemands, polonais, autrichiens ou roumains - ainsi que des Canadair italiens, grecs et suédois ont pris jeudi la route du sud-ouest.







: Faisons un point sur l'actualité :



• Un avant-goût de 2050 : la troisième canicule de l'année en France atteint son pic aujourd'hui avec entre 38 et 41°C dans le pays, une chaleur qui épuise les centaines de pompiers français et désormais européens engagés d'est en ouest sur de multiples incendies.



•Dans un large périmètre autour de Hostens (Gironde), le feu, chaotique, a ravagé depuis maintenant deux jours 7 400 hectares de forêts desséchées et forcé 10 000 personnes à quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois depuis un mois. Dans le Jura, où deux incendies de forêt ont dévoré environ 660 hectares depuis mardi, la progression de l'un des feux a pu être "ralentie" alors que l'autre est "fixé", selon la préfecture.



• Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, la plus grande d'Europe, a de nouveau été bombardé hier, l'Ukraine et la Russie s'en accusant mutuellement, tandis que le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé de pouvoir y accéder "aussi vite que possible" au cours d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.



• Après René Goscinny, le Petit Nicolas perd son deuxième papa : le dessinateur français Jean-Jacques Sempé, connu également pour ses dessins de presse humoristiques, est mort à l'âge de 89 ans.