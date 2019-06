CARTE. Canicule : des records de chaleur ont-ils été battus près de chez vous ces derniers jours ?

Depuis le début de la vague de chaleur, plusieurs villes de France métropolitaine ont connu des températures inédites localement. Qu'en est-il dans votre département ?

Météo France avait prévenu : "Il faut s'attendre à de nombreux records et à des températures historiques." Depuis le début de la canicule, la chaleur a atteint des niveaux jamais vus dans plusieurs communes françaises. Mercredi 26 juin, le mercure a ainsi grimpé jusqu'à 40,9 °C à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ce qui n'était jamais arrivé depuis l'ouverture de la station en 1923, selon Météo France. Jeudi, à Grospierres (Ardèche), un record national a été battu pour un mois de juin, avec 42,3 °C au thermomètre. Même des villes épargnées par la vigilance orange canicule ont connu des pics inédits.

Qu'en est-il près de chez vous ? A partir de données émises par Météo France, franceinfo vous propose de découvrir les températures sous abri les plus élevées enregistrées dans plus de 180 stations métropolitaines. Cette carte sera mise à jour lorsque de nouveaux relevés seront publiés. Besoin de zoomer ? Sur mobile, écartez deux doigts posés sur l'écran. Sur ordinateur, appuyez sur Ctrl et déplacez votre molette vers le haut.