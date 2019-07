Canicule : que se passe-t-il dans notre corps quand il fait trop chaud ?

Dès que la température dépasse 25 degrès, le corps à trop chaud. Margaux Subra-Gomez, journaliste, explique que "notre fonctionnement interne, nos activités physiques et cérébrales nécessitent et provoquent des réactions chimiques, qui dégagent beaucoup de chaleur". Du coup, en période de canicule, le corps surchauffe.

Il faut refroidir le corps

Comme un moteur, il faut le refroidir. Pour évacuer la chaleur de l'intérieur du corps vers l'extérieur, deux mécanismes sont à l'œuvre : l'augmentation du débit sanguin et la transpiration. L'augmentation du débit sanguin peut conduire à un gonflement de certaines parties du corps, comme les pieds et les mains. "Dans les cas extrêmes, on peut même risquer un évanouissement", précise la journaliste. Et si la transpiration permet d'évacuer de la chaleur, elle fait également perdre des vitamines et des minéraux.

Le JT

Les autres sujets du JT