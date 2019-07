DIRECT. Un nouvel épisode caniculaire commence en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: "Avec le réchauffement climatique, les phénomènes extrêmes s'intensifient", constatent les experts du Bureau de recherches géologiques et minières. Actuellement, 73 départements font l'objet de restrictions d'eau.

: Cette année, sont pointées du doigt les fortes chaleurs estivales, mais également la faible quantité de précipitations au cours l'hiver et du printemps.







: Manque de pluie, sécheresse des sols, niveaux des nappes phréatiques bien plus bas qu'en 2018... Avec l'aide d'experts et de cartes, nos journalistes Leela Badrinath et Simon Gourmellet vous expliquent les différentes causes de la sécheresse actuelle.







: La chaleur restera raisonnable de la Bretagne aux Hauts-de-France et des Ardennes à l'Alsace avec quand même 28 à 32 °C dans les terres et 21 à 26°C sur les côtes de Manche.

: Cet après-midi, on attend jusqu'à 36 à 38 °C sur les plaines du Sud-Ouest, dans certaines vallées d'Auvergne, dans le sud de la région Rhône-Alpes, à l'intérieur du Languedoc-Roussillon et de la Provence.

: A 5 heures, il faisait déjà 25,8 °C à Narbonne, 23,6 °C à Lyon, 22,9 °C à Toulouse. Au nord de la Loire, les températures sont encore assez fraîches avec le plus souvent moins de 15 °C, mais 18°C dans Paris.

: Et voici la liste de ces 21 départements en alerte orange aux fortes chaleurs : l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.

: Voici la carte des 21 départements (du Sud-Ouest principalement) placés en vigilance orange à la canicule par Météo France.

: Jetons tout de suite un coup d'œil à la météo. Le ciel sera ensoleillé et le mercure montera. Les chaleurs caniculaires arrivent.



Matin :









Après-midi :







: Voici les principales infos ce matin :



• La canicule revient s'abattre sur la France, avec un bond du thermomètre attendu dans la moitié sud dès aujourd'hui et peut-être des records de température à Paris en milieu de semaine. Dans le sud, 21 départements sont en vigilance orange.



• Depuis un an, Bercy réclamait plus de 100 millions d'euros à Leclerc. Le ministère a doublé la mise en exigeant une nouvelle amende sans précédent. Le géant de la distribution est accusé de passer par l'étranger pour abuser de ses fournisseurs.



• Le vote des conservateurs britanniques pour désigner le successeur de la Première ministre Theresa May s'achève aujourd'hui, avant l'annonce des résultats demain. Une course au pouvoir dont l'excentrique et controversé Boris Johnson, champion des pro-Brexit, est le grandissime favori.



• Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape du Tour de France, hier, au-dessus de Foix. Julian Alaphilippe a faibli pour la première fois mais sauvé son maillot jaune.