Canicule : 49 départements placés en vigilance orange par Météo-France pour la journée de dimanche

La vague de chaleur persiste sur une large portion sud de l'Hexagone, ainsi qu'au nord de la Corse.

Chaud devant. Météo-France a placé pas moins de 49 départements en vigilance orange canicule pour la journée de dimanche. "Les températures seront encore en petite hausse, atteignant généralement 35 à 38°C sur le sud du pays, parfois 39°C, et pouvant dépasser les 40°C sur la basse vallée du Rhône", prévient l'institut dans son bulletin publié samedi 19 août à 16 heures.

La liste des départements concernés s'étire sur une large moitié sud de l'Hexagone, sans oublier la Corse, et se déroule comme suit : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.

Dans son bulletin, Météo-France ajoute que ces fortes températures se maintiendront "jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions". Une baisse des températures est ensuite attendue, à partir de la journée du jeudi 24 août au plus tôt.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.