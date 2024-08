Marseille : dans les calanques, des bateaux se mettent à l’électrique

À Marseille (Bouches-du-Rhône), des bateaux touristiques se mettent à l’électrique sur une partie du trajet pour visiter le Parc national des calanques. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de minimiser l’impact du bruit sur la faune marine.

À son entrée dans les calanques, désormais, l’un des bateaux s’arrête complètement et change de régime : la navigation devient 100% électrique. Cette innovation, testée depuis quatre mois, doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. À bord, on profite encore plus de ce site incontournable. Cette décarbonation permet au navire d’utiliser 40 000 litres de fioul en moins chaque année. En dehors du parc national, le bateau continue de fonctionner au diesel. Les batteries électriques ne sont pas encore assez puissantes pour assurer l’entièreté du trajet.

750 000 euros investis

Six batteries électriques sont ajoutées et rechargées à chaque retour de navigation. Au total, 750 000 euros d’investissements ont été nécessaires à la transformation. Des travaux en partie financés par le parc des calanques, directement concerné. Mais depuis les hauteurs, les moteurs thermiques continuent de résonner, et perturbent la biodiversité.