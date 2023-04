Immeuble effondré à Marseille : ce que l'on sait de la catastrophe et des recherches pour retrouver au moins huit disparus

Une "déflagration très importante", a été entendue aux alentours d'une heure du matin dimanche, a affirmé le ministre de l'Intérieur, quelques secondes avant l'effondrement de l'immeuble situé au 17 rue de Tivoli, à Marseille.

Des opérations de secours délicates, qui vont durer plusieurs jours. Les marins-pompiers sont à pied d'œuvre, dimanche 9 avril, pour retrouver d'éventuelles victimes après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de quatre étages dans le centre de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche. "Huit personnes ne répondent pas aux appels ", a annoncé la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, lors d'une conférence de presse. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de la catastrophe.

Une détonation puis l'effondrement d'un immeuble

Il est 00h46 dimanche, lorsqu'une déflagration "d'une extrême violence", selon la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens, filmée par les caméras de surveillance, a lieu au 17 rue de Tivoli, dans un quartier connu pour ses cafés, restaurants et sa vie nocturne. Une minute plus tard, le bâtiment s'effondre brutalement.

Dans sa chute, l'immeuble de quatre étages, situé dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de La Plaine, emporte "une partie des [bâtiments du] 15 et du 19 rue de Tivoli", a précisé le maire de Marseille dans la nuit. Quelques heures plus tard, en début de matinée, l'immeuble du 15 rue de Tivoli s'est effondré à son tour. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "blessures involontaires".

"Huit personnes ne répondent pas aux appels"

Dimanche en fin de journée, "huit personnes ne répond[ai]ent pas aux appels" , a déclaré la procureure de la République de Marseille. "Dans l'immeuble, nous avons plutôt des personnes d'un certain âge et un jeune couple" , a précisé Dominique Laurens, interrogée sur le profil de ces huit habitants de l'immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche après une forte déflagration. D'après "des éléments (...) transmis par les proches et les familles", il n'y a "pas d'enfants parmi les victimes" , a-t-elle ajouté.

En outre, cinq personnes, résidentes des bâtiments voisins du 17, ont été blessées, mais "aucune n'est entre la vie et la mort", avait auparavant annoncé le ministre de l'Intérieur en fin de matinée.

Enfin une neuvième personne est également recherchée, a rapporté la magistrate. " Une information [qui n'est] pas confirmée" pour l'instant, "mais une dame est sans nouvelles de son ex-conjoint qui résidait au niveau du 19", a-t-elle détaillé.

Des recherches difficiles

Jusqu'en milieu d'après-midi dimanche, les recherches, notamment des équipes cynophiles et de leurs chiens, ont été impossibles à cause d'un important incendie toujours en cours sous les décombres. Elles ont finalement pu débuter en fin d'après-midi, selon le journaliste de franceinfo présent sur place, Jean Chamoulaud. "Les reconnaissances sont essentiellement visuelles", a précisé le commandant des opérations de secours menées par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, à France 3 Paca. Les "opérations vont durer plusieurs jours", a-t-il ajouté.

"Le travail progresse de manière très sécurisée pour ne pas mettre en danger les services de secours", a expliqué la procureure. "Au fur et à mesure qu'ils enlèvent les gravats, on voit repartir les fumées, on voit qu'il y a encore des poches chaudes" De son côté, le maire de Marseille, Benoît Payan, a estimé que l'espoir de retrouver des personnes vivant est "petit", sur BFMTV, "mais on veut garder espoir et c'est pour ça qu'on se bat", a-t-il ajouté.

Le gaz, une hypothèse possible, mais pas confirmée

Pour l'heure, " il n'est pas encore possible" de déterminer les causes de la catastrophe, a assuré la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Une explosion "d'une extrême violence" due au gaz "fait partie des pistes, mais en l'état, nous ne pouvons pas l'affirmer", a-t-elle souligné.

Toutefois, une hypothèse semble être écartée : celle de l'insalubrité de l'immeuble. " Ces immeubles ne sont pas visés par des arrêtés de péril, ils ne sont pas insalubres donc nous recherchons les causes de cette explosion", a-t-elle poursuivi, confirmant ainsi les informations communiquées par l e maire, le préfet et le ministre de l'Intérieur plus tôt dans la journée.

200 personnes évacuées par précaution

En tout, 33 immeubles ont été évacués et 200 personnes ont été prises en charge dans la nuit de dimanche, a affirmé sur BFMTV, le maire de la ville, Benoît Payan. "Il reste 50 personnes qui n'ont pas de solution de relogement, la ville de Marseille va les reloger à l'hôtel", a-t-il précisé. Et de poursuivre : "150 personnes ont retrouvé les moyens de se reloger dans des familles ou chez des amis." Il détaille également que dès lundi soir, la municipalité "va regarder appartement par appartement qui peut récupérer des affaires ou qui peut se réinstaller chez lui".

Un numéro d'urgence (04 91 55 11 11) a été mis en place "pour les personnes directement concernées" par l'effondrement. Un centre d'accueil des familles a également été ouvert au 110 boulevard de la Libération, dans le 4e arrondissement. Fermé dimanche soir, il rouvrira lundi matin à 7h30, a précisé la procureure.