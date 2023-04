Marseille : un immeuble s'effondre pendant la nuit, faisant au moins cinq blessés selon un premier bilan

Les opérations de secours sont compliquées par un incendie signalé dans les décombres et de nombreux gravats.

Des recherches sont en cours, dimanche 9 avril, pour retrouver d'éventuelles victimes, après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de quatre étages du centre de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche. L'incident a fait au moins cinq blessés dans des immeubles voisins, selon un bilan provisoire. "Il faut qu'on se prépare à avoir des victimes dans ce terrible drame", a déclaré le maire de la ville, Benoît Payan.

Les cinq blessés dans les immeubles voisins sont en urgence relative. Au total, 33 personnes ont été "touchées" dans le voisinage. Les personnes évacuées sont prises en charge dans des écoles et crèches.

D'importants moyens déployés

"Cette nuit à 00h40 a eu lieu l'effondrement d'un immeuble au 17 rue de Tivoli entraînant dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19 rue de Tivoli", a précisé le maire de Marseille. Une partie de l’immeuble du 15 rue de Tivoli, situé dans le 5e arrondissement, s’est encore effondrée à 7h30 sans faire de blessés, selon les marins-pompiers.

"Il y a de fortes suspicions qu'une explosion ait provoqué l'effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade", a indiqué le préfet de la région des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, en précisant que le gaz pourrait être "une option possible".

Les opérations de secours sont compliquées par "un incendie dans les décombres du 17, (qui) empêche d'envoyer les chiens et les équipes à la recherche des éventuelles victimes qui seraient sous les décombres", a précisé le maire de Marseille. Mais celles-ci se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Les marins-pompiers n'ont pas pu immédiatement établir un recensement des personnes qui auraient pu être présentes dans le bâtiment effondré, dont les gravats obstruent la rue.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Le maire et le préfet ont semblé écarter une insalubrité de l'immeuble dans un quartier plutôt connu pour ses restaurants, bars et son ambiance nocturne. "Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre", a indiqué le préfet.