"Je vais mieux" : la chanteuse Hoshi répond à "C quoi l’info ?"

Camille Dahan et Nacer Boubekeur reçoivent Hoshi dans le studio de "C quoi l’info ?". La chanteuse évoque le harcèlement en ligne dont elle a été victime à partir de 2020.

Son mood des trois dernières années ? Il est noir et blanc, comme son nouvel album Cœur parapluie sorti en septembre. "Depuis six ans, ma vie a été comme des montagnes russes. Je me sentais en paix et recevais beaucoup de haine", confie Hoshi, dans "C quoi l'info", émission diffusée jeudi 1er février.

En 2020, elle interprète son titre Amour censure sur la scène des Victoires de la musique pour dénoncer l'homophobie et échange un baiser avec l'une de ses danseuses à la fin de sa performance. C'est le début d'une vague de haine. La chanteuse reçoit des milliers de menaces de mort. "Je restais enfermée chez moi et ne voyais personne", se souvient-elle.

Un an plus tard, la chanteuse est victime de propos sexistes et insultants tenus par le chroniqueur musical Fabien Lecœuvre sur une webradio. "Ça m'a cassé à 100% ma confiance en moi, explique-t-elle. Mon physique était devenu un sujet".

Malgré les aléas, elle pouvait toujours compter sur le soutien de ses fans. "Je me suis pris une vague d'amour après ça."

L'écriture comme remède

"Je vais mieux aujourd'hui. Il a fallu du temps, mais le temps guérit", promet-elle. Comme preuve, son nouvel album ponctué de mélodies joyeuses. Une manière de se concentrer sur le positif. "Je veux faire danser les peines, elles sont là de toutes façons, je vais en faire des chansons (…). L'énergie que je mets dans la tristesse, je peux aussi la mettre corporellement sur scène, sauter partout, avec le public. J'ai l'impression que je guéris mieux comme ça".

Désormais, c'est avec sa compagne qu'elle mesure, optimiste, le chemin parcouru : "Il y a quelques jours, je regardais Gia sur le canapé, je lui disais : 'C'est trop bizarre, je suis connue. Il m'a fallu 6 ans pour dire ça'."