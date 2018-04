Fusillade au siège de YouTube : ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas (encore)

Une attaque a fait au moins quatre blessés et un mort, mardi 3 avril, au siège de YouTube à San Bruno, dans la périphérie de San Francisco, en Californie (Etats-Unis). Franceinfo résume les premières informations connues sur cette fusillade.

Des coups de feu et une évacuation des locaux. Peu avant 13 heures (22 heures à Paris), la police de San Bruno a reçu de nombreux appels faisant état de tirs aux abords du siège de YouTube. Arrivés sur les lieux, les policiers ont fait évacuer les bâtiments abritant les salariés de la plateforme de vidéos appartenant à Google. Des riverains ont posté de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux montrant des personnes quittant les lieux, les mains en l'air, sous le contrôle des forces de l'ordre.

Quatre blessés. Sur place, les policiers ont découvert quatre personnes présentant des plaies par arme à feu, a indiqué Ed Barberini, responsable de la police locale, lors d'une conférence de presse. Il a précisé qu'elles avaient toutes été transportées à l'hôpital. Tout en restant prudent sur leur état de santé, il a indiqué que leur pronostic vital n'était a priori pas engagé.

Une femme tuée. Une femme a été retrouvée morte, sur les lieux de la fusillade. Selon le chef de la police, il s'agit probablement de l'auteure des tirs. Et celle-ci se serait suicidée à l'aide d'une arme à feu.

