TF1 assigne Orange pour qu'il cesse de diffuser ses chaînes

Le groupe n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'opérateur internet à l'échéance du 31 janvier sur le montant d'un nouveau contrat de diffusion de ses chaînes.

Si vous avez une box Orange, vous pourriez bientôt ne plus avoir accès aux chaînes du groupe TF1. L'opérateur téléphonique a indiqué, mardi 6 février, avoir reçu une assignation en justice qui lui demande de cesser de diffuser les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films, faute de contrat. Cette assignation est une nouvelle étape d'un conflit commercial qui pourrait priver des programmes de TF1 des millions de téléspectateurs.

TF1 n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Orange à l'échéance du 31 janvier sur le montant d'un nouveau contrat de diffusion de ses chaînes et est aussi en conflit sur ce sujet avec Iliad, la maison-mère de Free, et le groupe Canal+. La décision technique de couper le signal des chaînes du groupe sur les box de ses clients incombe à Orange, mais l'opérateur n'a pas précisé s'il se préparait à prendre cette mesure.

Orange estime que ses clients représentent 25% de l'audience de la chaîne TF1, alors que plus de la moitié des Français regardent désormais la télévision via les box des fournisseurs d'accès internet. Pour sa part, TF1 s'est refusé à tout commentaire et n'a pas voulu confirmer cette assignation. Le CSA estime, lui, qu'il n'a pas à intervenir dans le cadre d'accords commerciaux entre deux acteurs privés, tant que TF1 reste disponible sur la TNT gratuite.