VIDEO. "Les Amish de mes Amish sont mes Amish", écrit Nicolas Hulot à Emmanuel Macron après ses propos sur la 5G

"Quand j'ai entendu cette formule sur les Amish je me suis permis d'envoyer un petit texto au président en lui disant : 'Attention, les Amish de mes Amish sont mes Amish', parce que je me sentais effectivement concerné", a affirmé l'ex-ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, vendredi 16 octobre sur franceinfo, après les propos du chef de l'Etat le mois dernier. Emmanuel Macron a assuré que la France allait "prendre le tournant de la 5G", en ironisant devant des entreprises du numérique sur ceux qui préfèreraient "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile".

"Il ne m'a pas répondu mais peu importe", a ajouté Nicolas Hulot, jugeant les propos du chef de l'Etat "inutiles" et "injustes". "Se moquer de l'écologie ou des écologistes, c'est quand même ignorer que si on les avait écoutés de longue date et si on avait réagi de longue date, on serait dans une situation qui serait beaucoup moins complexe, tragique et pénalisante", a-t-il souligné.

"Le modèle économique actuel nous mène à l'austérité puisqu'il épuise toutes nos ressources essentielles. Et le retour de la lampe à huile, ça sera la conséquence de l'inaction. La véritable modernité aujourd'hui, elle est du côté de l'écologie", a estimé Nicolas Hulot.