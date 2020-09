5G contre "modèle Amish" : le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, dénonce les propos "totalement outranciers" d’Emmanuel Macron

L'élu reproche au président de la République de continuer "sa politique jupitérienne, où il vient nous expliquer la vie, nous expliquer le progrès" et pointe ses contradictions un an après le "grand débat".

Invité de franceinfo mardi 15 septembre, le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, a dénoncé les propos "totalement outranciers" d’Emmanuel Macron sur la 5G. Le président de la République a ironisé, lundi, sur ceux qui préféreraient le "modèle Amish" et "le retour à la lampe à huile", au lendemain de la demande de moratoire de 70 élus de gauche et écologistes. "Bientôt, il dira qu’on mange les enfants", a lancé Eric Piolle, fustigeant le "mépris" d’Emmanuel Macron pour "les territoires".

franceinfo : Amish, lampe à huile... Vous reconnaissez-vous dans ces propos du président ?

Éric Piolle : C'est totalement outrancier. On pense à trois choses quand on écoute le président de la République dire cela. D’abord, il y a cette caricature d'un modèle néolibéral qui, finalement, n'est plus en phase avec les aspirations de la société et devient extrêmement violent. Et Macron, finalement choisit ce camp de la violence. Bientôt, il dira qu’on mange les enfants ! La deuxième, c'est qu'il y a une vraie question sur les gaz à effet de serre. Le poids du numérique dans ces émissions est grandissant, donc il nous faut réfléchir là où on nous dit que les gaz à effet de serre liés au numérique vont être multipliés par deux. Et puis, il y a une troisième chose, c'est ce mépris des territoires.

Il faut qu'il sorte un peu de son bunker à Paris. Sa 'start-up nation', elle ne parle pas à beaucoup de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès au numérique. Éric Piolle, maire EELV de Grenobleà franceinfo

Ce sont les centres-villes des plus grandes villes françaises qui vont pouvoir être connectés, aller encore plus vite, pendant que beaucoup de gens chercheront toujours où trouver un médecin à moins d'une heure de chez eux.

Aux yeux du gouvernement, vous refusez le progrès...

C'est la caractéristique qu'on a vu se mettre en place aux municipales. Le rapprochement entre LREM et LR s'est fait sur 'Attention, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler si les écologistes arrivent au pouvoir !' À Grenoble, nous sommes aux manettes de la mairie depuis six ans, tout ne s’est pas écroulé. Le taux de chômage du bassin de vie est le troisième taux de chômage le plus faible de France. Et finalement, on retrouve du sens dans nos activités plutôt que cette fuite en avant perpétuelle qui dirait que c'est la technologie et la croissance du PIB qui vont nous sortir d’une situation qui est dramatique. Dramatique en termes de dérèglement climatique, mais dramatique aussi en termes d'inégalités sociales et d'inégalités territoriales en France.

L'attribution des fréquences de la 5G doit commencer le 29 septembre. Pensez-vous encore pouvoir obtenir ce moratoire ? Le président semble très ferme sur le sujet...

Mais il est très ferme aujourd'hui ? Ou il était très très ferme quand il a écouté les conclusions de la convention citoyenne climat et qu'il a repris ses conclusions dans lesquelles il y avait le moratoire de la 5G ?

Finalement, quelle est sa parole ? Sa parole d'aujourd'hui, où il dit aux startuppers que, évidemment, il va y aller et que tous ceux qui refusent le progrès sont des ânes totalement dépassés qui veulent revenir au temps de Cro-Magnon ? Ou est-ce que c'est le président Macron qui dit que c'est extraordinaire ce qui a été fait par la convention citoyenne climat ?Éric Piolle

Là où on avait un président qui, il y a un peu plus d'un an, était dans le "grand débat", finalement il l’a mis de côté et il continue sa politique jupitérienne, où il vient nous expliquer la vie, nous expliquer le progrès et nous dire que si vraiment on veut se battre pour l'égalité sociale, pour une égalité du territoire en France, pour lutter contre les enjeux du climat, pour aujourd'hui et pour nos enfants, c'est juste qu'on est totalement has-been et qu'on n'a pas compris.