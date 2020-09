Les enchères 5G pour les opérateurs mobiles commenceront le 29 septembre

Sébastien Soriano, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), le 7 septembre 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

La vente aux enchères des bandes de fréquences 5G, nécessaires aux opérateurs pour lancer la nouvelle génération mobile, commencera le 29 septembre, a annoncé Sébastien Soriano, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), lundi 7 septembre sur franceinfo.

"Les enchères auront lieu. Elles commenceront le 29 septembre et elles dureront le temps que les différents opérateurs concourent et augmentent les prix pour avoir une quantité de fréquences plus ou moins importante", a-t-il indiqué.

Enchères repoussées à cause du coronavirus

Initialement prévue mi-avril, la procédure avait été reportée en raison du coronavirus. Puis l'Arcep avait précisé que la vente aurait lieu entre le 20 et le 30 septembre, sans toutefois donner la date exacte. La 5G doit permettre de démultiplier les capacités de la téléphonie mobile.