Boostés par les confinements et la NextGen, ces jeux vidéo qui ont marqué l'année 2020

Les jeux vidéo ont toujours été un moyen de s'évader de la vie quotidienne pour rejoindre des mondes virtuels à l'imagination débordante. Cela n'a jamais été aussi vrai qu'en cette année 2020 où la pandémie de Covid-19 a été synonyme de confinement pendant de longs mois entre quatre murs. Les jeux d'exploration dans de vastes territoires virtuels se sont donc taillés la part du lion en transportant les joueurs dans des mondes enchantés ou effrayants.

Vidéo : "On joue à quoi ?", le best of de l'année 2020

"The Last of Us Part II" : le plus effrayant

Comment survivre à une mystérieuse peste ? Les survivants d'un monde où la nature commence à reprendre ses droits sur la civilisation n'ont pas l'espoir d'attendre un éventuel vaccin. C'est donc la loi du plus fort qui fait office d'attestation pour survivre. Les graphismes sublimes et un gameplay très poussé en font l'un des jeux de l'année 2020. Développé par Naughty Dog et édité par Sony, The Last of Us Part II a d'ailleurs décroché la palme du meilleur jeu de l'année aux Game Awards, l'équivalent de la cérémonie des Oscars des jeux vidéo. À tester sur PS4.

"Final Fantasy VII Remake" : le plus transgénérationnel

Quand on entend le mot "remake", il y a souvent la peur d'être déçu, de souper de vieilles recettes sans un seul ingrédient réellement nouveau hormis une poignée d'éléments fades sortis du congélateur. C'est tout l'inverse pour ce dernier opus de la très longue suite Final Fantasy. Les créateurs du jeu ne se sont pas contentés d'une banale mise à jour. Les graphismes, le scénario et le gameplay ont été retravaillés en profondeur pour offrir aux fans une belle pépite à se mettre sous la dent. Disponible sur PS4.

"Microsoft flight simulator" : le plus réaliste

Ce qui pouvait ressembler lors des premières versions à une simulation de pilotage très réaliste, mais un peu aride, est devenu en 2020 un très bel objet d'exploration virtuelle, tout en étant toujours très pointu sur la navigation pour séduire les fans. Le site web de référence Metacritic lui a attribué une note exceptionnelle de 91/100.

Petit cocorico, c'est le studio bordelais Asobo qui a développé cette version 2020 de Microsoft flight simulator. Le jeu profite de la puissance des outils de Microsoft avec des images satellites issues de Bing Cartes et des données puisées sur OpenStreetMap. Ce monde virtuel comprend plus de deux millions de villes et plus de 37 000 aéroports, dont environ 40 ont été édités à la main par les équipes d'Asobo.

Le jeu est sorti en août 2020 sur PC. Une sortie sur Xbox One et Xbox Series est prévue également pour début 2021.

"Animal Crossing New Horizons" : le plus populaire

Meilleur lancement de l'histoire de la Switch, Animal Crossing New Horizons est sorti pile au début du premier confinement au printemps 2020. Alors que les Français découvraient douloureusement les attestations de sortie et la distanciation sociale, ce jeu vidéo de simulation de vie avait tout pour plaire avec un concept à la simplicité enfantine, mais des possibilités infinies. Envoyé sur une île déserte, le joueur doit développer lui-même son bout de terre en tirant profit de ses productions artisanales qu'il revend au désormais célèbre personnage Tom Nook. Les reconversions professionnelles n'ont jamais été aussi nombreuses qu'à la sortie du grand confinement et Animal Crossing a peut-être donné des idées à certains... Disponible sur Nintendo Switch.

"Super Mario 3D All-Stars" et "Mario Kart Live Home Circuit" : les plus familiaux

Nintendo a gâté les amoureux de Mario. Pour le 35e anniversaire du plus célèbre des plombiers, le fabricant japonais a sorti de sa boîte une compilation HD avec des trois plus célèbres jeux de plates-formes en 3D de Mario : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Une pépite pour les plus nostalgiques. Et pour jouer à plusieurs, les têtes pensantes du studio de Kyoto ont proposé une jolie innovation technologique avec Mario Kart Live Home Circuit, un Mario Kart en réalité augmentée : un kart dirigé grâce à la Switch que le joueur peut conduire dans son salon, tout en observant sa progression sur l'écran grâce à une caméra embarquée. Au top pour des parties en famille ou entre amis. Disponible sur Nintendo Switch.

"Marvel's Spider-Man : Miles Morales": le plus beau

Sony a mis les petits plats dans les grands pour donner une bonne raison aux joueurs d'acheter la PS5 pour Noël. Le jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales tire le meilleur de la puissance de la PS5 en offrant des graphismes d'une beauté incroyable. Le récit est classique et dans la continuité de Marvel's Spider-Man où Miles Morales est mordu par une araignée génétiquement améliorée lui permettant d'obtenir des pouvoirs semblables à ceux de Peter Parker, le personnage historique de la série. Nouveau héros de la suite de Marvel, Miles Morales, âgé de 17 ans, devient le seul Spider-Man de New York, alors que Peter Parker quitte la ville. Aussi disponible sur PS4, le jeu laisser parler tout son potentiel sur la console dernière génération de Sony.

"Cyberpunk 2077" : le plus gros raté

C'était l'un des jeux les plus attendus de l'année. Mais les nombreux défauts du jeu ont entraîné de vives critiques de la part des gamers lors de la sortie de Cyberpunk 2077 le 10 décembre. Puis, énorme coup d'arrêt pour ses créateur, Sony a annoncé le retrait du jeu le 18 décembre de sa plate-forme en ligne PlayStation Store dans le monde entier afin de préserver la "satisfaction de ses clients". Pour le moment, aucune date n'a été annoncée par Sony pour la réintégration de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, mais le studio polonais CD Projekt Red a annoncé des correctifs pour janvier ou février.

Comme nous l'expliquions dans un article, ce "blockbuster", au budget estimé de 270 millions d'euros est pointé du doigt pour ses nombreux bugs, des graphismes décevants notamment sur PS4, et une omniprésence d'objets sexuels qui laisse des joueurs pantois.

Le scénario de Cyberpunk 2077 oppose au personnage principal des robots humanoïdes assez effrayants et une ville chaotique nommée Night City où il faut se faire un chemin en domptant des véhicules et des armes survitaminés. "Si tu dois tout réduire en cendre, alors fais-le", conseille l'un des personnages du jeu. C'est plutôt le studio polonais qui a réduit en cendres les immenses espoirs des joueurs. Sortie le 10 décembre sur PC, PS4, PS5, X Box One, X Box Series.

"Watch Dogs Legion" : le plus connecté

Toute ressemblance avec le monde réel est à proscrire... ou presque. Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, l'histoire de Watch Dogs Legion se déroule dans une ville de Londres post-Brexit ultra-connectée et où les citoyens vivent sous une surveillance généralisée. On croirait presque que les scénaristes avaient anticipé une année 2020, qui a vu les outils technologiques de communication effectuer un énorme bond en avant avec le développement du télétravail, mais où, de manière plus sombre, la surveillance individuelle de chaque citoyen s'est encore accrue dans certains pays comme la Chine, à l'heure du Covid-19. Le site jeuxvidéo.com a attribué la belle note de 16/20 à ce jeu dans lequel vous avez la possibilité de prendre possession d'un autre joueur en le hackant.

"F1 2020" : le plus sportif

Avec sa série très réussie sur les coulisses de la Formule 1, Netflix a relancé l'intérêt pour la discipline reine du sport automobile chez le jeune public. Pour la première fois depuis des années, les audiences télé sont reparties à la hausse et les pilotes sont devenus plus humains grâce à la plongée des caméras du géant américain dans leur vie loin des circuits. Le très léché jeu de simulation de conduite F1 2020 sort donc au bon moment, surtout qu'il s'agit d'une franche réussite. Il s'agit même d'un "must-play" selon Metacritic qui lui a donné sa meilleure note sur Xbox One. Grosse nouveauté du jeu : pour la première fois les joueurs peuvent créer leur propre écurie de F1 en choisissant leur sponsor, en recrutant un pilote et son ingénieur... sur le modèle du mode carrière du célèbre jeu de simulation de football FIFA. Disponible sur PC, PS4 et X Box One.

"Assassin's Creed Valhalla" : le plus historique

La série développée par Ubisoft nous avait déjà emmenés dans la Renaissance italienne, l'antiquité ou la révolution américaine. Cette fois, l'Animus, une machine capable de lire la mémoire génétique d'un humain pour l'envoyer dans la peau de l'un de ses ancêtres dans le passé, envoie le héros au temps des Vikings, (lire notre critique). Dans ce monde ouvert, vous incarnez Eivor, un viking du sexe de votre choix qui a quitté la Norvège pour trouver la fortune et la gloire en Angleterre. Les graphismes et le gameplay s'approchent encore une fois de la perfection. Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.