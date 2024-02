Logiciel Pegasus : une ONG révèle l'espionnage de dizaines de personnes en Jordanie

D'après Access Now, la plupart des cas d'espionnage découverts sont survenus entre début 2020 et fin 2023, et seraient liés, à divers degrés, à une grève menée par les enseignants en 2019 dans le pays.

Des dizaines de journalistes et de militants ont été surveillés en Jordanie depuis quatre ans grâce au logiciel espion Pegasus, révèle l'enquête d'une ONG publiée jeudi 1er février. Access Now, une ONG de défense des droits numériques, qui a travaillé avec le Citizen Lab de l'Université de Toronto (Canada), rapporte ainsi que pas moins de 35 citoyens ont vu leurs téléphones infiltrés par Pegasus en Jordanie depuis 2019, ainsi que des avocats et des journalistes.

Le logiciel Pegasus, conçu par la société israélienne NSO et capable d'accéder au micro et à la caméra d'un téléphone ainsi qu'à ses fichiers, était au cœur d'un scandale révélé en 2021 par un consortium de rédactions internationales. Si Access Now n'établit pas la responsabilité de l'état jordanien dans l'espionnage mis en place, l'ONG souligne que la Jordanie a "accentué sa répression vis-à-vis des droits des citoyens et de leur liberté d'expression, d'association et de réunion".

Pour le journaliste américo-palestinien Daoud Kuttab, dont le téléphone a été visé à trois reprises par Pegasus, le risque le plus important est de voir ses sources révélées. "Je ne veux pas leur infliger du tort", a-t-il déclaré à l'AFP. Selon lui, la majorité des journalistes qui travaillent au Moyen-Orient s'attendent à voir leur téléphone surveillé.

D'après Access Now, la plupart des cas d'espionnage découverts en Jordanie sont survenus entre début 2020 et fin 2023, et seraient liés, à divers degrés, à une grève menée par les enseignants en 2019 dans le pays. Cette mobilisation avait conduit à l'arrestation de centaines de professeurs. Ces médias avaient alors mis en évidence la surveillance de centaines de personnes dans le monde, dont des journalistes et des membres du gouvernement français, pour le compte d'une dizaine d'États.