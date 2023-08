Réseaux sociaux : une nouvelle réglementation européenne pour protéger les utilisateurs

Le "Digital services act" est entré en vigueur, vendredi 25 août. Cette nouvelle réglementation européenne donne un nouveau cadre légal aux géants d'Internet, et vise à mieux lutter contre le harcèlement en ligne, entre autres objectifs.

La plateforme 30 18, le numéro d'appel pour le cyberharcèlement, reçoit 120 appels par jour. À l'autre bout du fil, ce jour-là, un jeune craint la diffusion d'une vidéo de la part de son ex-petit ami. Parmi les témoignages anonymes, on trouve celui d'une collégienne de 15 ans, victime de harcèlement par une camarade. Une fois la parole recueillie, les salariés orientent les victimes vers une aide psychologique, parfois juridique, et agissent directement auprès d'une quinzaine de plateformes.

Un nouveau cadre pour les géants d'Internet

"On peut faire supprimer des contenus, on peut faire supprimer des comptes, en ayant cette relation de confiance, qui va être encore plus affirmée dans les mois et les jours à venir", explique Samuel Comblez, directeur des opérations du 30 18. Depuis vendredi 25 août, une nouvelle réglementation européenne, le "Digital services act", va en effet fixer un nouveau cadre aux géants d'Internet. Il a dans son viseur les entreprises aux plus de 45 millions d'usagers par mois. Le principe est que ce qui est illégal dans la vie réelle doit aussi l'être sur Internet.