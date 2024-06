Réseaux sociaux : pourquoi Instagram met le frein sur les sujets politiques (et comment détourner ce nouveau réglage)

Afin d'"offrir une expérience agréable à tout le monde", le géant Meta a décidé de mettre moins en avant les contenus politiques sur Instagram et Threads. Une décision qui pourrait, en réalité, brider les utilisateurs de beaucoup d'informations.

Il y a du nouveau sur les réseaux, et Meta fait-il une poussée allergique aux contenus politiques ? Dans une note de service publiée le 9 février 2024, la maison mère d'Instagram et Threads a annoncé ne pas vouloir "recommander de manière proactive des contenus politiques provenant de comptes que vous ne suivez pas" sur ces deux plates-formes.

En somme, les publications des comptes auxquels vous êtes abonnés ne changeront pas. En revanche, votre page "Explorer", "Reels" et autres recommandations de contenus et de profils devraient être drastiquement différentes. C'est dans ces espaces, qui regroupent des comptes que vous ne suivez pas, que la politique n'y est plus bienvenue. Mais l'exclusion ne s'arrête là.

Tout est politique

"Le contenu politique est susceptible de mentionner des gouvernements, des élections, ou des sujets de nature sociale qui affectent un groupe de personnes et/ou la société dans son ensemble", peut-on lire dans les réglages d'Instagram.

Ainsi, les élections législatives - scrutin qui a provoqué "davantage de bruit médiatique que les deux dernières élections présidentielles", selon une étude, publiée mercredi 26 juin, de la Fondation Jean-Jaurès - sont directement visées dans cette nouvelle réglementation... Mais aussi des sujets beaucoup plus éloignés de l'actualité politique. En évoquant des sujets "de nature sociale", Meta peut ainsi mettre sous cloche des sujets sur les performances en demi-teinte des Bleus à l'Euro 2024, ou encore la réouverture de l'autoroute A13 dans l'ouest de Paris. De fait, bon nombre de sujets dits "de société" peuvent ainsi tomber, selon les termes de Meta, sous la bannière politique.

Comment éviter cette limitation ?

La modification est d'ores et déjà effective : c'est à chaque utilisateur de désactiver (ou non) cette fonction. Pour revenir à un affichage classique, il vous faudra sélectionner l'option "Ne pas limiter le contenu politique de comptes que vous ne suivez pas", selon l'arborescence suivante : Paramètres et activités > Ce que vous voyez > Contenu suggéré > Contenu politique.

Si Facebook, propriété de Meta, n'est pas encore concerné, "cette fonctionnalité [y] sera déployée à une date ultérieure", détaille l'entreprise.