Threads, le réseau social de meta, détrône X aux États-Unis

X, l’ancien Twitter, repris et renommé par Elon Musk, vient de se faire doubler aux États-Unis par Threads, le réseau social lancé en juillet dernier par Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook a annoncé avoir passé la barre des 150 millions d’utilisateurs et ses ambitions vont beaucoup plus loin pour Threads.

L’arrivée de Taylor Swift sur Threads : quel symbole, il y a neuf jours, avec déjà près de 10 millions de followers. On vit probablement un moment de bascule majeur, au détriment du réseau X qui ne réussit pas à enrayer l’hémorragie. Depuis son acquisition par Elon Musk il y a un an et demi, l’ancien Twitter a perdu presque un quart de ses utilisateurs, 23% précisément.

Ils n’étaient plus que 556 millions, à la fin de l’année dernière : X, avant-dernier au classement des réseaux sociaux en fonction du nombre d’utilisateurs actifs au moins une fois par mois, loin derrière Instagram (2 milliards) et Facebook (presque 3 milliards). 556 millions d’utilisateurs pour X dont 13,7 millions en France, 12e pays en nombre d’utilisateurs du réseau social historique.

Le milliard d’utilisateurs dans la ligne de mire de Threads

À l’époque, Threads qui n’était disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, n’apparaissait pas encore dans les classements mais en décembre 2023, le réseau de Mark Zuckerberg est arrivé en Europe, un marché encore plus grand que les Etats-Unis avec ses 450 millions d’utilisateurs potentiels. L’application Threads pour iPhone s’est aussitôt retrouvée n°1 sur l’App Store d'Apple.

Quelle est l’ambition de Mark Zuckerbeg pour Threads ? Sans trop se tromper, on peut imaginer qu’il vise déjà le milliard d’utilisateurs avec, entre-temps, l’arrivée attendue, probable, de la publicité. Depuis son lancement, le concurrent de l’ex-Twitter en est dépourvu mais pour combien de temps encore ? Mark Zuckerbeg n’a pas voulu se précipiter.

Des liens étroits avec Instagram

Et c’est vrai que sans publicité et sans l’agressivité sous-jacente sur X, on se sent plutôt bien sur Threads qui bénéficie, par ailleurs, des liens étroits avec son grand frère, Instagram. Threads récupère, chaque jour, de nouveaux inscrits, en provenance du réseau social dédié aux photos et aux vidéos, aux 2 milliards d’utilisateurs. En quatre mois, Threads est passé de 18 à 28 millions d’utilisateurs quotidiens aux Etats-Unis : + 55 % depuis décembre. 28 millions pour Threads contre 22 millions seulement pour l’ancien Twitter.

Le déclin du réseau X représente-t-il une tendance de fond ? Oui, clairement, aux Etats-Unis en tout cas. Si on considère le nombre d’utilisateurs, non plus quotidiens mais mensuels, X fluctue entre 130 et 140 millions. Et donc, avec 150 millions, Threads a doublé l’ancien Twitter. Pas de chiffres officiels pour la France, ni pour l’Europe. En revanche, à l’échelle mondiale, ils donnent le tournis.

Selon Mark Zuckerberg, chaque jour, plus de 3,2 milliards de personnes à travers le monde utilisent au moins l’une de ses applications : Facebook, Instagram, WhatsApp et désormais aussi Threads.