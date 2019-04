Le site d'Auschwitz demande aux visiteurs de respecter les lieux

Le mémorial d'Auschwitz (Pologne) dénonce de plus en plus de photos inappropriées de visiteurs. Sur Twitter, les responsables ont donc écrit un message, accompagné de photos prises sur les rails : "Quand vous venez à Auschwitz, souvenez-vous que vous êtes sur un site où un million de personnes ont été tuées. Respectez leur mémoire. Il y a des meilleurs endroits pour apprendre à marcher en équilibre sur des rails que sur le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes vers la mort". Mais ce phénomène n'existe pas qu'à Auschwitz.

Des poses comme à la plage

Le village martyr d'Ouradour-sur-Glane (Haute-Vienne) n'y échappe pas non plus. Certains y posent comme sur une plage de sable fin... Le 10 juin prochain, ce sera le 75e anniversaire du massacre d'Ouradour-sur-Glane, là où 205 enfants, 240 femmes et 197 hommes ont été tués par les nazis.