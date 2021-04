Facebook : cinq questions sur la fuite de données de 533 millions d'utilisateurs à travers le monde

L'affaire a été révélée et massivement partagée sur Twitter samedi 3 avril. Alon Gal, cofondateur de Hudson Rock, société spécialisée dans la cybercriminalité, a publié une série de tweets dans laquelle il annonce que les données de 533 millions d'utilisateurs Facebook dans le monde, dont près de 20 millions de Français, avaient été rendues publiques. Elles contiennent de nombreuses informations privées, et proviennent d'une faille de sécurité chez Facebook. Franceinfo fait le point sur ce piratage massif.

Les fichiers publiés sur un forum fréquenté par des experts en cybercriminalité révèlent les données personnelles de 533 millions d’utilisateurs Facebook à travers le monde. On y trouve des informations issues des comptes Facebook de ces internautes : leurs noms, prénoms, dates de naissance, identifiants, villes et pays de résidence, mais également leurs numéros de téléphone et, parfois, leurs adresses mail. Les mots de passe, les informations bancaires ou encore les données médicales ne sont pas concernés par ces révélations.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8