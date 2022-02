De faux comptes russes visent l'Ukraine sur les réseaux sociaux, selon Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram

Le conflit russo-ukrainien se passe aussi sur la toile. Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, a affirmé dimanche 27 février le groupe américain Meta, maison-mère de Facebook, Instagram ou WhatsApp. Pour ce faire, ces groupes utilisent de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme "un simple pion aux mains des Occidentaux".

L'équipe de cybersécurité de Meta a annoncé avoir fermé une série de faux comptes liés à la Russie et bloqué le partage d'adresses internet renvoyant vers des sites diffusant de fausses informations, a expliqué David Agranovich, directeur de l'équipe de gestion des menaces chez Facebook. "Ils faisaient fonctionner des sites web en se faisant passer pour des entités d'information indépendantes et créaient de faux profils sur les plateformes des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram et également les (réseaux) russes Odnoklassniki et VK", selon un billet de blog de Meta (lien en anglais).

Le petit réseau de faux comptes Facebook et Instagram ciblait les habitants de l'Ukraine et ses publications. Il cherchait à attirer les gens vers des sites web diffusant de fausses informations sur les efforts de ce pays pour se défendre contre l'invasion russe.