DIRECT. Guerre en Ukraine : le rouble en chute libre après les dernières sanctions prises contre la Russie

Ce qu'il faut savoir

Une chute vertigineuse. Le rouble russe a plongé de 27% par rapport au dollar, lundi 28 février au matin. Le rouble était à 114,33 roubles pour un dollar dans les échanges internationaux, selon l'agence de presse américaine Bloomberg News. Cette baisse drastique fait suite aux nouvelles sanctions imposées par les puissances occidentales, plus sévères vis-à-vis de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine. En conséquence, la cotation à la Bourse de Moscou est suspendue jusqu'à 15 heures lundi, rapporte le correspondant de franceinfo dans la capitale russe. Suivez notre direct.

Le prix du baril de pétrole brut bondit. Le prix du baril de brut West Texas Intermediate (WTI), qui sert de référence aux Etats-Unis, a bondi de plus de 6% et celui du Brent, référence sur les marchés européens, de plus de 5% dans les échanges matinaux, lundi. En cause : l'inquiétude de plus en plus forte des marchés vis-à-vis d'une crise énergétique, après les nouvelles sanctions occidentales imposées à Moscou. "Le retrait de certaines banques russes de Swift pourrait entraîner une perturbation de l'approvisionnement en pétrole, car les acheteurs et les vendeurs essaient de voir comment s'y retrouver dans les nouvelles règles", note Andy Lipow, de Lipow Oil Associates à Houston.

La BCE évoque la "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne d'une des plus grandes banques russes. La Sberbank est en proie à des retraits de dépôts "significatifs" en raison du conflit en Ukraine et des sanctions décidées par les pays occidentaux, constate la Banque centrale européenne. Ses filiales en Croatie et en Slovénie ont également "connu des sorties de dépôts significatifs en raison de l'impact des tensions géopolitiques sur leur réputation", explique l'organisme de supervision bancaire de la BCE dans un communiqué (lien en anglais), estimant que "dans un avenir proche, la banque risque de ne pas être en mesure de payer ses dettes ou autres engagements à leur échéance".

Les Etats-Unis et l'UE vont exclure certaines banques russes du système bancaire Swift. Washington et Bruxelles ont également personnellement visé le président russe, Vladimir Poutine, et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ils ont également interdit toute transaction avec la Banque centrale de Russie.