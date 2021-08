Banni "par erreur" d'Instagram, le compte d'Eric Zemmour a été rétabli, assure Facebook

Le compte officiel du polémiste Eric Zemmour sur Instagram "a été supprimé par erreur" et a depuis été rétabli, a annoncé vendredi 20 août à l'AFP un porte-parole du groupe Facebook, maison mère d'Instagram. Le chroniqueur de CNews s'est réjoui de la nouvelle sur Twitter, en remerciant les nombreux internautes qui s'étaient mobilisés contre cette suppression. "Grâce à vous, nous avons gagné la bataille. Le combat continue !" assure-t-il.

Instagram a par ailleurs précisé qu'Eric Zemmour n'avait enfreint aucune règle du réseau social. "Nous sommes navrés pour les désagréments occasionnés", a dit le porte-parole de Facebook, qui a assuré avoir pris des mesures pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Le polémiste s'était insurgé jeudi soir de la suppression de son compte officiel Instagram, et dénonçait une "censure" sur Twitter.

Une pétition avait été lancée par l'association Les amis d'Eric Zemmour, agréée début juillet pour financer un parti politique du même nom, afin de soutenir l'éditorialiste, plusieurs fois poursuivi pour ses propos, "contre la censure et le gouvernement des juges". Eric Zemmour doit être jugé le 8 septembre pour "provocation à la discrimination" et "injures raciales" après des propos sur les migrants mineurs isolés, qu'il a qualifiés de "voleurs", "assassins" et "violeurs" sur CNews en septembre 2020.