Le compte Instagram d'Eric Zemmour n'est plus accessible

"Cette page n'est malheureusement pas disponible." Le profil Instagram d'Eric Zemmour, polémiste vedette de CNews et chroniqueur au Figaro, n'est plus accessible, jeudi 19 août.

Interrogé par l'AFP, la communication en France d'Instagram, une filiale de Facebook, assure qu'une investigation est en cours pour comprendre ce qu'il s'est passé.

Eric Zemmour dénonce "une censure"

Sans attendre, l'intéressé a de son côté dénoncé sur Twitter une "censure". "Ce matin, Instagram a pris la décision arbitraire de bannir mon compte officiel. Les GAFAM [Google, Amazon, Facebook, Microsoft] se sont engagés dans une lutte féroce contre les peuples qui ne veulent pas mourir", s'est-il insurgé dans un tweet. "Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple #STOPCensure", conclut le polémiste à qui l'on prête des ambitions présidentielles.

Ce matin, Instagram a pris la décision arbitraire de bannir mon compte officiel. Les GAFAM se sont engagés dans une lutte féroce contre les peuples qui ne veulent pas mourir. Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple. #STOPcensure — Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 19, 2021

Dans la foulée du tweet d'Eric Zemmour, une pétition a été lancée par l'association pour le soutenir "contre la censure et le gouvernement des juges".

Poursuivi et condamné pour ses propos anti-musulmans, l'éditorialiste doit être à nouveau jugé le 8 septembre pour "provocation à la discrimination" et "injures raciales" après des propos sur les migrants mineurs isolés, qu'il a qualifiés de "voleurs", "assassins" et "violeurs" sur CNews en septembre 2020.