Eric Zemmour définitivement condamné pour des propos anti-musulmans

Sur France 5, il avait estimé qu'il fallait donner aux musulmans "le choix entre l'islam et la France".

Eric Zemmour est définitivement condamné à 3 000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse. Son pourvoi en cassation a été rejeté, selon une décision consultée par l'AFP jeudi 19 septembre. Cela fait suite à des propos anti-musulmans que le polémiste a tenus en 2016 dans l'émission "C à vous" sur France 5.

Il avait notamment estimé qu'il fallait donner aux musulmans "le choix entre l'islam et la France". Il avait également affirmé que la France vivait "depuis trente ans une invasion" et que "dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées" se jouait une "lutte pour islamiser un territoire", "un jihad". La cour d'appel avait estimé que ces deux passages "visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination".

Eric Zemmour avait également été condamné à verser un euro symbolique à l'association CAPJPO EuroPalestine, qui avait engagé les poursuites. Il devait aussi verser 1 000 euros au titre des frais de justice, ceux-ci venant s'ajouter aux 2 000 euros prononcés en première instance en 2017.