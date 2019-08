États-Unis : il se filme dans la mer alors que son avion s'est crashé

"On flotte dans l'océan pacifique... J'utilise le store de ma fenêtre comme bouée !". Cet Américain est en train de se filmer alors que son avion vient tout juste de se crasher au large de San Francisco (États-Unis). "Je pense qu'il y a eu un problème de carburant. On commence à avoir froid, en plus il y a des méduses", explique-t-il, amusé. Heureusement, il avait lancé un appel de detresse juste avant de tomber dans la mer. Alors qu'un hélicoptère vient le secourir, il continue à se prendre tranquillement en photo.

"J'ai eu la présence d'esprit de tout filmer"

Il n'est pas peu fier d'avoir sauvé son téléphone portable. "J'ai eu assez de présence d'esprit pour survivre à ce crash dans l'océan, pour attraper ce qui pouvait nous aider dans l'avion, y compris mon téléphone, et j'ai eu la présence d'esprit de tout filmer", précise-t-il. Un ami, en vol lui aussi, a filmé la chute de son avion. "Cela fait une heure que je vole autour... Les garde-côtes sont arrivés", décrit-il. Ce fondateur d'une marque de vêtements de sport extrême se souviendra de sa mésaventure, qui lui a quand même fait un bon coup de pub.