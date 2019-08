DIRECT. Crash d'un bombardier d'eau dans le Gard : le pilote de l'avion est mort, annonce la préfecture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GARD

: "Mes premières pensées vont à la famille et aux camarades de ce soldat du feu, engagés pour nous protéger, avec une infinie bravoure", réagit le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après l'accident d'avion survenu à Générac (Gard).

: La préfecture précise qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les circonstances de ce drame. Elle a été placée sous l'autorité du procureur de la République, qui s'est déplacé sur les lieux.

: Le pilote du bombardier d'eau qui s'est écrasé alors qu'il intervenait pour lutter contre le feu de Générac (Gard) est mort, annonce la préfecture. #INCENDIES

: De tels accidents d'avions bombardiers d'eau sont rarissimes. L'un des derniers drames similaires en France remonte au 1er août 2005. Un Canadair qui s'était écrasé en mer, avec son pilote et son copilote, à Calvi en Haute-Corse.

: Faisons un bref point sur l'incendie de Générac, dans le Gard, où intervenait le Tracker bombardier d'eau qui s'est écrasé en fin d'après-midi.



• Un premier incendie avait frappé Générac, mardi et mercredi, brûlant environ 500 hectares de végétation.



• L'origine de ce premier sinistre, qui n'avait fait aucune victime, est a priori "criminelle" selon le procureur de Nîmes. Deux hommes ont été interpellés dans le cadre de l'enquête ouverte à ce sujet.



• Alors que les flammes étaient maîtrisées hier, les incendies ont repris de plus belle dans la journée. Rien qu'entre 14h30 et 15 heures, 8 à 10 départs de feu ont été constatés au sud de Nîmes, entre Saint-Gilles et Vauvert. Parmi ceux-ci, le plus conséquent à une nouvelle fois frappé Générac avec 130 hectares supplémentaires parcourus par les flammes en fin de journée.

: "Il y avait un seul pilote, on n'est pas très optimiste, l'appareil se serait disloqué au sol", déclare une source proche des secours à l'AFP.

: Bonsoir à tous les deux. Nous n'avons pour le moment aucune information fiable à ce sujet, et tentons actuellement d'en savoir plus. Sachez que de manière générale, les Trackers n'embarquent qu'un seul pilote, indique le site Futura Sciences.

: Le journal Midi Libre annonçait initialement que l'avion qui s'était écrasé dans le Gard était un Canadair. Il s'agit en réalité d'un Tracker, un véhicule de taille plus modeste et plus précis. Son réservoir est de 3 400 litres, contre environ 6 000 pour un Canadair.

: Les secours sont arrivés sur les lieux du crash de l'avion bombardier d'eau qui intervenait sur l'incendie de Générac (Gard), a appris franceinfo.

: Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour suivre les développements de l'actualité, marquée par l'accident survenu il y a quelques minutes d'un avion bombardier d'eau qui intervenait dans le Gard. Merci de nous suivre.

: Un avion bombardier d'eau qui intervenait sur l'incendie de Générac (Gard) s'est écrasé, a appris franceinfo auprès des pompiers. #INCENDIES

