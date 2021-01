Pétitions : "donner les outils aux personnes pour changer les choses", Sarah Durieux

Sur la plateforme de pétitions en ligne Change.org, 240 000 signatures ont été récoltées en faveur de Laye Fode, l'apprenti boulanger menacé d'expulsion. Sarah Durieux, directrice de Change.org, répond aux questions de Patricia Loison pour le journal de 23h. "Notre plateforme existe pour permettre à Stéphane Ravacley et son apprenti Laye Fodé d'obtenir justice et de créer les changements qu'ils souhaitent voir. Lorsqu'on voit une mobilisation comme celle-ci, qui a eu autant de succès et un débouché positif, on ne peut que se réjouir pour les personnes qui se sont mobilisées", explique Sarah Durieux.



"Parler avec son cœur"

Le succès de Change.org se comprend à la fois par l'engagement des personnes mobilisées, mais aussi par les histoires qui interpellent. "Le premier élément pour mobiliser, amener les gens à rejoindre des causes, c'est de parler avec son cœur", assure la directrice. La plateforme permet de "donner les outils aux personnes pour changer la vie de cet homme, on est ravis de voir que le web peut changer des vies, c'est la manière dont on a développé notre plateforme, c'est de donner des outils à des gens qui ont envie d'agir et de faire changer les choses", explique Sarah Durieux. Son livre, "Changez le monde", à paraître jeudi 21 janvier.