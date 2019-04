Une famille découvre une caméra cachée dans son Airbnb, en Irlande

Après avoir témoigné sur les réseaux sociaux, la famille a réussi à obtenir que l'hôte soit définitevement banni de la plateforme de location, ainsi que le remboursement de sa réservation.

La famille Barker, originaire de Nouvelle-Zélande, profite d'un voyage de 14 mois à travers l'Europe. Arrivée à Cork, en Irlande, ils étaient loin de se douter que leurs hôtes Airbnb allaient tenter d'immortaliser à leur insu leur passage dans la ville. Le 3 mars, ils ont découvert une caméra cachée dans un dispositif d'alarme incendie, expliquent les parents à CNN (lien en anglais), vendredi 5 avril.

C'est le père, Andrew Barker, qui a fait cette très dérangeante découverte en scannant le réseau wi-fi de la maison pour y connecter son téléphone. Consultant en informatique, il a aussitôt repéré la caméra, laquelle diffusait en direct les images filmées depuis le salon du lieu que le couple et leurs cinq enfants occupaient. Plus d'un mois après leur séjour écourté dans le logement, et après avoir partagé leur mésaventure sur les réseaux sociaux, les Barker ont finalement été remboursés et l'hôte banni de la plateforme.

Airbnb n'a "pas pris conscience de la gravité des faits"

Dès la découverte de la caméra, les occupants du logement ont prévenu Airbnb, raconte la mère, Nealie Barker, à CNN. "Ils n'ont pas su nous conseiller au téléphone. La fille nous a juste dit que si nous annulions dans les 14 jours, nous ne serions pas remboursés", rapporte-t-elle. Après avoir appelé leur hôte pour signaler qu'ils avaient trouvé le dispositif installé par ce dernier, la famille s'est installée dans un hôtel.

La mère de famille déplore alors le manque de réactivité de la plateforme de location : "Ils n'ont pas pris conscience de la gravité des faits. Ils ont traité l'affaire comme une simple histoire de réservation annulée", déplore-t-elle. Ainsi, l'enquête promise par Airbnb n'a abouti qu'à la suspension provisoire du compte de l'hôte. Ce n'est qu'après que la famille s'est plaint sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de la presse néo-zélandaise, que l'entreprise a banni son hôte irlandais.

"La sécurité et la confidentialité de notre communauté, en ligne et hors ligne, sont notre priorité. Les politiques d'Airbnb interdisent strictement les caméras cachées dans les listes et nous prenons très au sérieux les informations faisant état de violations", a répondu la firme dans un communiqué. "Notre traitement initial de cet incident ne répondait pas aux normes élevées que nous nous étions fixées, et nous avons présenté nos excuses à la famille et remboursé intégralement leur séjour."

La famille n'a toutefois pas tenu rigueur à la société. Interrogée par CNN, la mère de famille a assuré qu'ils étaient logé dans un Airbnb à Budapest, en Hongrie. "Nous somme beaucoup plus vigilant désormais", a-t-elle prévenu, invitant les utilisateurs d'Airbnb à la méfiance.