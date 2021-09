Après la rentrée scolaire, "il est possible qu'il y ait une augmentation des contaminations" au Covid-19, a admis le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur France Inter mercredi 1er septembre. Il a tenu toutefois à rassurer sur ce point, en citant le cas de l'île de la Réunion, où les élèves sont déjà de retour en cours. "On a un taux de vaccination qui est plutôt bon, mais quand même moins qu'en métropole et aujourd'hui, on a moins de 0,2 % des classes fermées 15 jours après la rentrée".

À la Réunion, le protocole sanitaire numéro 2 a été appliqué dans les établissements, "comme nous allons le faire en métropole", a rappelé Jean-Michel Blanquer. Ce protocole prévoit notamment l'obligation du port du masque en intérieur dans les écoles élémentaires, collèges et lycées et l'isolement pendant 7 jours des lycéens non vaccinés en cas de contamination dans une classe.

"Rester serein"

"Je pense qu'il faut rester serein", a martelé Jean-Michel Blanquer, qui est aussi revenu sur le cas des enseignants, qui font leur rentrée mercredi. "Les professeurs ont été l'année dernière une catégorie socioprofessionnelle moins contaminée que d'autres", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs communiqué "le dernier état" de la situation vaccinale chez les enseignants, "en date d'une semaine". "On avait [alors] 78 % des professeurs avec un schéma vaccinal complet et 11 %" ayant reçu une première dose", a-t-il détaillé. Selon lui, "on a une frange de 10-11 % [de non vaccinés] qui est en train de diminuer en ce moment" et "on va refaire une étude à la rentrée".