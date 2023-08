Rentrée des étudiants : logement, santé, culture... Voici les aides dont vous pouvez bénéficier

Franceinfo liste les aides que les étudiants peuvent percevoir, en fonction de leur situation familiale et économique, ainsi que les démarches à effectuer.

C'est le moment pour les étudiants et futurs étudiants de préparer leur année universitaire, et notamment leur budget, qui devra prendre en compte l'inflation. "Le coût de la rentrée atteindra en moyenne 3 024,49 euros en septembre 2023" pour un étudiant non boursier, contre 2 889 euros l'an dernier, alerte la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) dans son baromètre annuel publié mercredi 16 août. En Ile-de-France, le montant moyen devrait frôler les 3 600 euros. Dans les autres régions, il atteint en moyenne presque 3 000 euros.

L'inflation des prix de l'alimentation et de l'énergie et la hausse constante des loyers sont les principaux facteurs de l'augmentation du coût de la vie étudiante. Du logement aux transports, en passant par les frais de santé, des aides existent toutefois pour accompagner les étudiants financièrement. Franceinfo a recensé les dispositifs dans plusieurs domaines de la vie courante.

Des bourses attribuées en fonction des ressources

• La bourse sur critères sociaux. L'attribution d'une bourse sur critères sociaux dépend du niveau de ressources du foyer fiscal auquel est rattaché l'étudiant. En fonction de l'échelon (de 0bis à 7), son montant annuel varie selon un barème allant de 1 454 euros à 6 335 euros (jusqu'à 7 602 euros en cas de maintien de la bourse pendant les vacances d'été). Outre le versement de cette somme, le statut d'étudiant boursier donne accès à d'autres aides et ouvre des droits spécifiques, comme l'exonération des frais d'inscription dans la plupart des établissements et du paiement de la Contribution de vie étudiante et de campus. La demande se fait via le dépôt d'un "dossier social étudiant" (DSE) sur la plateforme dédiée. Si vous n'avez pas encore effectué votre demande, ou que vous l'avez déposée après le 31 mai, son traitement ne sera pas prioritaire, prévient le Crous.

• L'aide au mérite. Cette aide de 900 euros par an est versée aux étudiants boursiers qui ont obtenu la mention très bien au bac, en complément de la bourse sur critères sociaux. Un étudiant ne peut pas la percevoir plus de trois ans. "En cas de redoublement, vous ne pouvez plus bénéficier de l'aide au mérite, sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales", précise également le site etudiant.gouv.fr.

• La "bourse Talents". Elle est réservée aux étudiants qui préparent certains concours de la fonction publique. Les conditions d'attribution et le montant (2 000 euros ou 4 000 euros par an) varient si l'étudiant prépare ou non un concours dans le cadre d'une classe "Prépa Talents". Les élèves intégrant ces classes préparatoires sont "sélectionnés sous conditions de ressources, de mérite et de motivation", détaille le site service-public.fr. L'aide est cumulable avec la bourse sur critères sociaux et ne peut, en règle générale, être accordée que pour un an.

• L'aide spécifique ponctuelle. Cette aide, dont le montant maximum est de 3 071 euros, est destinée aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières ponctuelles. La demande doit être effectuée auprès du Crous et est ensuite examinée par une commission. Si plusieurs aides ponctuelles sont accordées durant l'année universitaire, leur montant cumulé ne peut pas dépasser 6 142 euros, précise service-public.fr. L'aide ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux et l'aide au mérite. En cas de difficultés financières durables, il existe une allocation spécifique annuelle.

Des aides pour se loger

• Les aides au logement versées par la CAF. Selon la nature de leur logement et leur situation familiale, les étudiants peuvent être éligibles à l'allocation de logement à caractère social (ALS), l'allocation de logement à caractère familial (ALF) ou à l'aide personnalisée au logement (APL). La Caisse d'allocations familiales (CAF) a mis en place un simulateur pour tester l'éligibilité à ces aides et estimer leur montant. Les aides au logement sont accessibles pour les résidences Crous, les résidences étudiantes privées et les logements individuels ou en colocation du parc privé, détaille etudiant.gouv.fr.

• La garantie Visale. Elle permet à un futur locataire de demander à Action Logement de se porter garant pour lui. En cas d'impayés, Action logement verse les loyers dus au propriétaire et se fait ensuite rembourser par le locataire. Pour en bénéficier, un dossier doit être déposé sur la plateforme dédiée.

• L'avance Loca-Pass. Ce prêt sans intérêts et sans frais de dossier, d'un montant maximum de 1 200 euros, est accordé par Action Logement pour aider un locataire à payer le dépôt de garantie à son propriétaire. Le dispositif est accessible aux jeunes de moins de 30 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux étudiants boursiers, aux étudiants salariés et aux stagiaires ayant un contrat d'au moins trois mois, liste étudiant.gouv.fr. Les demandes peuvent être faites sur le site d'Action Logement.

Des réductions dans les transports

• Des tarifs spéciaux dans les transports en commun. Les services de transports en commun dans les villes et les métropoles proposent souvent des offres à prix réduit pour les étudiants, renseignez-vous auprès d'eux. Dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, l'employeur doit en outre prendre en charge 50% des frais de transports en commun pour le trajet domicile-travail, rappelle service-public.fr.

• Des abonnements et réductions pour les déplacements en train. Outre la carte avantage jeune jusqu'à 27 ans, la SNCF propose un abonnement pour les étudiants de moins de 26 ans qui voyagent en TGV ou intercités entre leur domicile et leur lieu d'études. Il permet de profiter de 9 trajets par mois, pour lesquels ils ne payent que quelques euros pour la réservation. Le prix de cette carte est variable selon la situation géographique. Par ailleurs, dans chaque région, le réseau de TER propose des réductions aux jeunes et aux étudiants. Elles sont consultables sur le site de la SNCF.

• Des aides pour le passage du permis de conduire. Le dispositif "permis à 1 euro par jour", ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans, aide à en financer le passage grâce à un prêt dont les intérêts sont payés par l'Etat. En parallèle, les apprentis peuvent bénéficier d'une prime de 500 euros. Par ailleurs, la région Hauts-de-France propose une aide de 20 euros par mois pour les étudiants qui utilisent leur véhicule pour rejoindre leur lieu d'études.

Des aides pour étudier dans une autre région ou à l'étranger

• Des mesures pour soutenir la mobilité des étudiants des outre-mer. Depuis septembre 2022, l'examen du droit à une bourse sur critères sociaux a été revu pour mieux prendre en compte l'éloignement du domicile familial des étudiants des outre-mer qui suivent des études dans l'Hexagone, rapporte étudiant.gouv.fr. Sous conditions de ressources, ces étudiants peuvent aussi se tourner vers le Passeport mobilité études, qui prend en charge tout ou partie du prix des billets d'avion. La demande est à formuler en ligne, auprès de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité.

• L'aide à la mobilité pour l'inscription en master dans une autre région. D'un montant de 1 000 euros, elle s'adresse aux étudiants boursiers qui viennent d'obtenir une licence et souhaitent s'inscrire en première année de master dans une autre académie. Les demandes sont à déposer sur le portail Mes services étudiants. Cette aide est cumulable avec la bourse sur critères sociaux, l'aide au mérite, la bourse Talents et l'aide spécifique ponctuelle.

• Le dispositif mobili-jeune d'Action Logement pour les alternants et les apprentis. Les étudiants de moins de 30 ans en alternance ou en apprentissage peuvent percevoir une aide de 10 à 100 euros par mois, pour payer le loyer d'un logement situé à proximité de leur lieu de formation ou de leur entreprise. Elle est versée pendant maximum un an. La demande doit être envoyée à Action Logement au plus tard six mois après le début du contrat.

• Les aides à la mobilité internationale. Les étudiants boursiers qui souhaitent suivre des études ou effectuer un stage à l'étranger peuvent toucher l'aide à la mobilité internationale. Elle se compose au maximum de neuf mensualités de 400 euros. Une bourse Erasmus+ peut aussi être attribuée pour les séjours d'études ou les stage dans un pays européen. Son montant est "généralement compris entre 225 euros et 824 euros par mois, en fonction de la mobilité et du pays", détaille étudiant.gouv.fr. Enfin, il existe des aides régionales pour financer les séjours à l'étranger.

Des dispositifs pour limiter les dépenses du quotidien

• Le "repas à 1 euro". Les restaurants universitaires du Crous proposent le "repas à 1 euro" pour les boursiers, et à 3,30 euros pour les autres étudiants. Localement, des épiceries solidaires, dont certaines sont réservées aux étudiants (comme les AGORAé), existent aussi. Des associations proposent aussi des distributions de produits alimentaires et d'hygiène à destination des étudiants, comme Co'p1 - Solidarités Etudiantes ou Linkee.

• Le chèque énergie pour les factures d'électricité et de gaz. Les étudiants, comme le reste de la population, sont éligibles au chèque énergie s'ils remplissent les conditions de ressources. Lle montant varie de 48 à 194 euros pour une personne seule. Aucune démarche n'est à effectuer, il est versé automatiquement aux personnes éligibles.

• Des consultations de santé gratuites. Sur les campus, les services universitaires de santé étudiante (SSE) peuvent proposer des consultations gratuites. Le dispositif Santé psy étudiant permet quant à lui de bénéficier de 8 séances gratuites avec un psychologue, sans avance de frais. Pour en bénéficier, il faut se rapprocher des SSE ou de son médecin généraliste, afin d'obtenir une lettre d'orientation. De son côté, la complémentaire santé solidaire prend en charge les frais de santé qui ne sont pas remboursés par l'Assurance maladie. Selon les ressources de l'étudiant, elle est soit gratuite, soit accessible pour 8 euros par mois, précise le site Ameli.fr.

Des accès aux loisirs

• Un Pass culture et un Pass'sport. Pour les moins de 26 ans, l'accès aux musées et aux monuments nationaux est gratuit sur présentation d'une pièce d'identité. De plus, le Pass culture de 300 euros, délivré à 18 ans et valable deux ans, permet d'acheter des produits culturels (vinyles, livres, etc.), des places de spectacles, de cinéma, de festival, ou encore de prendre un abonnement sur une plateforme de streaming. Du côté des pratiques sportives, les étudiants boursiers ou handicapés sont éligibles au Pass'sport, offrant une déduction de 50 euros sur leur inscription à un club. Les régions proposent aussi des avantages sur des offres culturelles et sportives.

• Des réductions sur les voyages. Le programme "Départ 18-25" de l'Agence nationale pour les chèques-vacances propose une aide allant jusqu'à 250 euros pour un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours. L'enveloppe est versée sous conditions de ressources. Pour 10 euros, la carte jeunes européenne, destinée aux 12-30 ans, offre un an de réductions dans les transports, le sport et la culture, dans 38 pays d'Europe participant au programme. Enfin, le Pass interrail jeune permet, jusqu'à 27 ans, de profiter de tarifs réduits sur les voyages en train en Europe.