VIDEO. Attaque au couteau à Nice : le maire Christian Estrosi appelle à "anéantir l'islamo-fascisme"

Tout doit être fait "pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire", a déclaré le maire LR de Nice Christian Estrosi jeudi 29 octobre, réagissant à l'attaque au couteau qui a fait trois morts à la basilique Notre-Dame. L'auteur "n'a cessé de le répéter devant nous 'Allah Akbar' alors qu'il était médicalisé sur place", a-t-il ajouté.

"Trop c'est trop, il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire", a-t-il ajouté, demandant que "toutes les églises soient mises sous surveillance ou fermées, ainsi que tous les autres lieux de culte de la ville".

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, située en plein centre-ville. Selon les informations de franceinfo, une troisième personne grièvement blessée a réussi à fuir vers un bar, mais elle a ensuite succombé à ses blessures. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

L'auteur des faits a été grièvement blessé lors de l'intervention de la police et transporté à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d'une "réunion de crise" place Beauvau tandis que l'Assemblée nationale a décidé d'observer une minute de silence en hommage aux victimes.