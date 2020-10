DIRECT. Nice : une attaque au couteau a eu lieu devant la basilique Notre-Dame, au moins un mort

#COVID_19 #ONVOUSREPOND @Carol-Ann La règle, pour l'instant, et c'est valable pour tous ceux d'entre vous qui se posent des questions, c'est que la liste des commerces qui restent ouverts demeure grosso modo la même que celle de mi-mars. On vous a fait une liste dans cet article. Ainsi, les agences immobilières sont considérées comme "non-essentielles" et devront donc fermer.