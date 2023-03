Une idée pour la France : fabriquer des gâteaux grâce aux invendus de pain

L’entreprise Handi-Gaspi a misé sur la lutte contre le gaspillage pour ses biscuits Kignon. Elle récupère les invendus de pain pour fabriquer des petits gâteaux, tout en faisant travailler des personnes en situation de handicap. Un double enjeu sociétal.

"Notre idée pour la France c’est de créer des biscuits handi-gaspi". Avec ce mot-valise, les trois cofondatrices des biscuits Kignon, à Savenay (Loire-Atlantique) entendent s’engager sur deux fronts : la lutte contre le gaspillage et l’insertion de travailleurs en situation de handicap. La biscuiterie Handi-Gaspi invente ses recettes à partir d’invendus de pain bio, dans une ambiance de travail jovial. L’entreprise fait chaque matin le tour des boulangeries bio et achète les invendus pour 50 centimes le kilo. Handi-Gaspi s’est installé dans un ESAT qui emploie 40 personnes dont 30 en situation de handicap. Chacun sa responsabilité, en fonction de ses capacités. Des cookies anti-gaspi vendus dans plus de 500 magasins bio et vrac en France.



Les méthodes pour recycler son pain

La biscuiterie Handi-Gaspi n’est pas la seule à s’attaquer au gaspillage du pain. À Strasbourg (Bas-Rhin), un brasseur s’en sert pour développer de nouvelles saveurs. "Ça donne une bière avec un petit goût de baguette qui plaît bien à ses clients", souligne Valérie Heurtel. À la maison, on peut également sauver son pain. "Sur internet, on trouve plein de tutos pour ressusciter une baguette. Le plus simple c’est de la passer sous le robinet, cinq minutes au four et le tour est joué, elle ressort croustillante", ajoute la journaliste. En 2023, la lutte contre le gaspillage s’intensifie, notamment dans les travaux ou dans les modes de consommation. Cela permet aussi parfois de faire des économies.