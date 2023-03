Tarbes : une usine d’armement tourne à plein régime

À Tarbes (Hautes-Pyrénées), une société produit des munitions nécessaires au fonctionnement des canons CAESAE. L’usine de munitions connaît une vraie croissance. Reportage.

C’est une pièce maîtresse de l’artillerie française, capable de tirer six coups par minute. 18 canons CAESAE ont été livrés à l’Ukraine. Cette arme redoutable projette des obus à 42 kilomètres de distance. Ses munitions très spécifiques sont fabriquées au cœur des Pyrénées, à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Pour élaborer ces armes, de 255 mm de diamètre, l’acier est tassé, creusé. Il est ensuite chauffé à plus de 1 000 degrés. Les 40 000 corps d’obus produits chaque année sont inspectés sous toutes les coutures grâce à des rayons lasers. En effet, la moindre fissure peut être fatale.



160 000 obus par an

15 millions d’euros vont être investis dans la forge de Tarbes, dont 50 % par l’Etat. La guerre aux portes de l’Europe aurait-elle poussé la France à se réarmer. "On a deux choses qui sont maintenant portées par le ministère des Armées. C’est d’une part de reconstituer nos stocks, […] et d’autre part maintenir l’effort de guerre qu’on fait au nom de l’OTAN", explique Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma. D’ici 2025, la production de cette entreprise devrait tripler, atteignant 160 000 obus par an.