"C'était un peu la panique à bord" : à Biarritz, une quarantaine de surfeurs sortis de l’eau par les sauveteurs

Les surfeurs ont été piégés par la marée samedi sur la plage de la Côte des Basques. De nombreuses personnes étaient présentes sur les plages ce week-end pour profiter de conditions exceptionnelles.

Temps de lecture : 2 min

Un drame évité de peu. Une quarantaine de surfeurs ont été sortis de l’eau, samedi 30 septembre, sur la plage de la Côte des Basques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) par les sauveteurs, a appris France Bleu Pays Basque.

Ce jour-là, les surfeurs étaient nombreux sur les plages, malgré l’alerte aux baïnes. La préfecture de région en Nouvelle-Aquitaine avait en effet alerté les baigneurs en raison d'un risque très élevé de baïnes, qui forment des courants marins dangereux sur le littoral. La baignade était déconseillée samedi et dimanche, et les baigneurs et les pratiquants d’une activité nautique avaient été appelés à "la plus grande prudence". Samedi, un touriste russe de 50 ans est mort noyé, au large d’une plage de Mimizan (Landes), dans une "zone sujette aux baïnes".

"C'était la marée de l'année"

"Il y avait environ 1,20 m de vague, avec une période de 10-12 secondes, et un coefficient de 113", témoigne Franck Billard, l’un des sauveteurs qui ont participé au sauvetage des baigneurs piégés par la marée. "C'était la marée de l'année", raconte Franck Billard à France Bleu Pays Basque. Les surfeurs étaient venus exprès pour profiter des grandes marées.

Mais dans l’après-midi, la marée est montée "super vite". "Une fois qu'on a passé la mi-marée, c'est le moment où ça accélère, décrit Franck Billard. Entre 15 heures et 16 heures, une soixantaine de surfeurs se trouve encore dans l’eau, dont les vagues s’écrasent sur les rochers ou les escaliers en bord de mer. "Quand les vagues se cassent dans les escaliers, ça fait des gros mouvements d'eau, du ressac. Et là, on peut se faire mal."

"Quelques surfeurs commencent à sortir et par effet boule de neige, tout le monde a voulu sortir en même temps." Franck Billard, sauveteur à France Bleu Pays Basque

Le sauveteur de 26 ans et son collègue sont aidés par trois autres sauveteurs qui n'étaient pas de service pour sortir les surfeurs de l’eau. Ils se retrouvent rapidement débordés. "On a commencé à les sortir par les marches en face du poste. Au début, c'était gérable. On en a sorti une dizaine comme ça. Et puis d'un coup, on en a trente autres qui se sont présentés. Beaucoup de personnes se retrouvent immobilisés dans les rochers, les planches de surf vont dans tous les sens. C'était un peu la panique à bord", raconte Franck.

Les jets skis de la ville et des pompiers puis l'hélicoptère de la gendarmerie sont appelés en renfort. "C'était assez impressionnant. C'était la première fois qu'on avait autant de surfeurs piégés en même temps", se remémore le sauveteur de 26 ans.