Pyrénées-Atlantiques : début des fêtes de Bayonne sous haute sécurité

Les fêtes de Bayonne s’ouvrent mercredi 10 juillet. Un an après plusieurs agressions sexuelles et le meurtre d’un quadragénaire, le dispositif de sécurité a été renforcé.

Les fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), un événement massif du Pays basque, ont été marquées en 2023 par le meurtre de Patrice Lanies, frappé à mort pour une simple remarque à une personne qui urinait sur sa porte. Le quadragénaire, pris en charge tardivement par les secours, n’avait pas survécu au coup de poing fatal.

Des mesures pour plus de sérénité

En 2024, la mairie bayonnaise a présenté un dispositif de sécurité inédit, notamment pour canaliser la foule. "Il ne faut pas qu’on puisse dépasser 1,2 million de personnes. L’année dernière, on était aux environs d’1,3 million de personnes. On se rend compte que c’est un seuil qu’il ne faut absolument pas dépasser", explique Jean-René Etchegaray, le maire de la ville. Les peñas, les lieux associatifs du Pays basque, proposent eux aussi de nouvelles mesures préventives, notamment des référents dans les bars et peñas. Cette année, 500 personnes seront affectées pour la sécurité des fêtes, et 400 pour les secours.