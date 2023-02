Gironde : symbole de l'érosion du littoral, l'immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer a été détruit

L'immeuble du Signal, situé à Soulac-sur-Mer en Gironde, est emblématique du réchauffement climatique et de l'érosion du littoral. Il a été complètement détruit lundi 20 février.

À Soulac-sur-Mer (Gironde), un dernier pan de mur de l'immeuble du Signal s'effondre, lundi 20 février. Des passants sont venus pour voir les mâchoires d'acier grignoter peu à peu le béton. Cet immeuble est un symbole de l'érosion, un souvenir d'années d'imbroglio juridique. Un habitant de Soulac-sur-Mer dont la maison est en face de l'emplacement du Signal raconte avoir vu l'immeuble ainsi que le front de mer se construire, avant de les voir aujourd'hui être détruits.

"Reconstituer le milieu dunaire"

Aujourd'hui, Xavier Pintat, le maire (LR) de Soulac-sur-Mer, veut regarder vers l'avenir. "On va reconstituer le milieu dunaire pour avoir un beau jardin dunaire en centre-ville, où on pourra découvrir sur un belvédère la faune et la flore, et sur un autre, être face à l'océan", explique-t-il. En tirant sa révérence, le Signal dévoile l'horizon lointain de l'océan. L'avenir est désormais plus serein pour Soulac-sur-Mer, même si la lutte contre l'érosion continue.