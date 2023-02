Santé : un troisième cas de probable guérison du VIH annoncé en Allemagne

Un troisième cas de probable guérison du VIH a été annoncé. Le patient originaire de Düsseldorf, en Allemagne, a reçu une greffe de moelle osseuse de la part d'un donneur possédant la mutation génétique CCR5-delta-32, qui permet de ne jamais contracter le virus du Sida.

C'est une nouvelle victoire pour les scientifiques de l'Institut Pasteur à Paris. Après les patients de Berlin (Allemagne) et de Londres (Royaume-Uni), l'annonce d'un troisième cas de probable guérison du VIH à Düsseldorf (Allemagne) est porteuse d'espoir. "On a une approche thérapeutique reproductible où on peut effectivement arriver à ces résultats exceptionnels", explique Asier Saez-Ciron, chercheur et responsable du contrôle immunitaire à l'Institut Pasteur.

La mutation génétique CCR5-delta-32

Le scénario thérapeutique est à peu près le même. On diagnostique chez un homme porteur du VIH une leucémie. Les médecins préconisent alors une greffe de moelle osseuse, mais ils vont sélectionner un donneur possédant la mutation génétique CCR5-delta-32. Derrière ce nom de code, il y a une capacité à ne jamais contracter le virus du Sida. Seul 1 % de la population possède cette mutation. Pour vaincre le Sida, les chercheurs explorent la piste de la thérapie génique. L'idée est d'introduire la mutation CCR5-delta-32 chez des personnes vivant avec le VIH sans passer par une greffe de moelle osseuse.