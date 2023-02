Sport : en pratiquant le rodéo au Nicaragua, Eveling Perez livre un combat contre les idées reçues

Le journaliste Samuel Ollivier, présent sur le plateau du 8 Heures, mardi 21 février, s'intéresse au rodéo. En pratiquant ce sport traditionnellement réservé aux hommes au Nicaragua, Eveling Perez livre un combat contre les idées reçues et le machisme.

Présent sur le plateau du 8 Heures, mardi 21 février, le journaliste Samuel Ollivier revient sur ce en quoi consiste le rodéo. Le principe est de tenir huit secondes sur un cheval sauvage. Le terme de "rodéo" vient du verbe espagnol "rodear", qui signifie "encercler", "tourner autour". "Ça vient des États-Unis : la première compétition reconnue date de 1883 au Texas", précise Samuel Ollivier.

Une femme adepte de rodéo au Nicaragua

Au Nicaragua, le cheval est remplacé par un taureau. Le rodéo est très populaire dans ce pays. Eveling Perez, cuisinière et mère de deux enfants, a décidé de faire de sa passion pour le rodéo, un sport traditionnellement réservé aux hommes, un combat contre les idées reçues et le machisme. "Mon frère montait, et quand j'étais jeune, je lui ai dit que je voulais monter. Il m'a dit que c'était pour les hommes, mais je pense que si les hommes peuvent le faire, alors nous aussi on peut le faire", raconte Eveling Perez. "En attendant que d'autres femmes l'imitent, les hommes finissent par la considérer comme leur égale, même s'il y a encore un peu de travail", poursuit Samuel Ollivier.